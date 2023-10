Hades 2: veja o que sabemos sobre gameplay, história e data de lançamento

Hades 2 é a sequência da produtora Supergiant Games - do aclamado jogo indie Hades, que chegou a ganhar os prêmios de melhor jogo do ano na GDC Awards, DICE Awards e British Academy Games Awards. O jogo irá manter seu estilo de gameplay com elementos Rogue (Roguelike), mas com uma nova protagonista chamada Melinoe, irmã de Zagreus do primeiro game. Hades 2 será lançado inicialmente em acesso antecipado para PC, pelas lojas digitais Steam e Epic Games Store , no segundo trimestre de 2024. A seguir, confira o que já sabemos sobre o jogo.

Hades 2 é a aguardada sequência do game de sucesso Hades com jogabilidade Rogue e nova protagonista Melinoe, irmã de Zagreus — Foto: Divulgação/Supergiant Games

Data de lançamento e plataformas

Por enquanto, Hades 2 será lançado apenas no PC, e será vendido pelo Steam e Epic Games Store. O lançamento da versão em acesso antecipado será no segundo trimestre de 2024, sem uma data definida. O estúdio não informou por quanto tempo pretende deixar neste modo até chegar à versão completa, mas informou que esta versão "inacabada" possui tanto conteúdo quanto o primeiro Hades, quando foi lançado em Early Access.

O primeiro título ficou quase 2 anos em produção por acesso antecipado, mas agora a equipe afirma que tem uma noção melhor sobre o desenvolvimento de um game nestes moldes. O estúdio já afirmou que tem interesse em converter o jogo para mais plataformas.

Hades foi lançado simultaneamente para Nintendo Switch e PC em setembro de 2020, e recebeu versões para PlayStation 5 (PS5), PlayStation 4 (PS4), Xbox Series X, Xbox Series S e Xbox One apenas em agosto de 2021. Se a sequência tiver o mesmo tempo de produção do original, seu lançamento poderia ser estimado para 2025 ou 2026.

História

O enredo de Hades 2 se passa algum tempo após o primeiro jogo - depois da grande fuga de Zagreus, protagonista do primeiro game, dos reinos de seu pai, o deus do submundo. Apesar de ser uma sequência direta, a produtora Supergiant Games afirma que sua história será independente, e não é necessário ter jogado o primeiro jogo para entendê-la. O título também será focado em uma nova protagonista, Melinoe, a princesa do submundo e irmã de Zagreus.

Um conflito começa quando Chronos, o Titã do Tempo, escapa de sua prisão nas profundezas, captura seu filho Hades e começa uma guerra contra todos os deuses do Olimpo. Melinoe se propõe a resgatar seu pai e lutar contra o Titã com a ajuda de Hecate, deusa da bruxaria, e o auxílio de outros deuses, como Zeus, Apolo, Moro, Nemesis, entre outros.

O acesso antecipado não terá toda sua história, a qual será concluída apenas na versão completa do jogo. Durante o desenvolvimento de Hades 2, o game será atualizado com novos personagens e laços mais profundos para os deuses já existentes.

Protagonista

A nova protagonista Melinoe levanta muitas dúvidas, já que sua existência não é mencionada no primeiro jogo e os usuários não sabem o que esperar de sua relação com Hades. Sua disposição para resgatar seu pai e a frase "Espere por mim, pai", no trailer, indicam que ela pode ter uma relação melhor que a de Zagreus. A personagem também existe na mitologia grega, onde é uma espécie de deusa da lua, muitas vezes associada a Hecate e Perséfone.

Melinoe será a nova protagonista de Hades 2, filha do deus do submundo que tentará derrotar o titã Chronos e resgatar seu pai, com ajuda de Hecate e outros deuses — Foto: Reprodução/Steam

Algumas diferenças aparentes é que ela parece lutar de uma maneira diferente de Zagreus. Suas armas preferidas parecem ser um combo de foice e adaga que a tornam mais voltada para o combate de curta distância. Em Hades, Zagreus tinha uma variedade de armas para usar de acordo com o gosto do jogador, algo que provavelmente retornará na sequência, mas que pode envolver novos armamentos.

No trailer, é possível ver um cajado que Melinoe usa para golpear inimigos de perto e invocar magias, as quais incluem projéteis para atingir à distância e feitiços que causam dano em uma área. Vale lembrar qua a personagem aparece treinando com Hecate, que aparenta ter repassado alguns conhecimentos de bruxaria.

Gameplay

Assim como o primeiro Hades, o gameplay estilo Rogue será mantido na sequência. Isso significa que o jogador vai precisar alcançar seu objetivo, obter power-ups aleatórios durante a jornada, morrer e recomeçar do zero, aos poucos obtendo mais conhecimento sobre como passar pelas partes difíceis do game e ganhando melhorias permanentes. A ação também manteve seu estilo em uma visão isométrica, inclinada.

O game também deve manter sua estrutura de várias salas que precisam ser conquistadas pelo jogador - isso acontece quando todos os inimigos são eliminados -, mas também encarando armadilhas e ocasionais chefes. Durante cada tentativa, o jogador poderá obter power-ups temporários obtidos por deuses e mercadores que garantem uma maior chance de sobreviver.