Halloween: 12 coisas que são um verdadeiro 'terror' nas redes sociais

Sequência de stories é um dos pesadelos das redes sociais — Foto: Mariana Saguias/TechTudo

1. Postar um milhão de Stories

Seja no Instagram, Facebook, Snapchat ou WhatsApp, os stories permitem o compartilhamento de fotos e vídeos que desaparecem após 24 horas. Apesar de ser uma maneira divertida de compartilhar momentos com os seguidores, o exagero pode irritar – principalmente quando as postagens têm conteúdo irrelevante, monótono e repetitivo. Mesmo exagerados, os posts em grande quantidade são comuns em perfis de celebridades e criadores de conteúdo.

Excesso de stories nas redes sociais pode ser um incômodo — Foto: Mariana Saguias/TechTudo

2. Postar stories falando sem legenda

As legendas em stories funcionam como uma medida de acessibilidade para pessoas com limitações de audição, ajudam usuários a entenderem o conteúdo em vídeo quando não podem ligar o áudio do Instagram e, dependendo do idioma, podem contribuir para derrubar barreiras linguísticas. Por isso, muitas gente fica irritada – e com razão – quando se depara com uma sequência de stories em que há uma pessoa falando diretamente com a câmera e sem nenhum tipo de indicação quanto ao conteúdo.

Legendas fazem parte de uma boa comunicação no Instagram — Foto: Rodrigo Fernandes/TechTudo

3. Mandar "oi, tudo bem?" e sumir

A prática de ghosting acontece em qualquer rede social com suporte ao chat, como WhatsApp, Messenger e Direct. O termo é usado para se referir a quando um usuário parar de responder as mensagens e simplesmente desaparece. Principalmente para pessoas ansiosas ou que estão enfrentando situações delicadas, receber uma saudação como "oi, tudo bem?" seguida pelo silêncio pode ser particularmente prejudicial, o que transforma a atitude em outro terror das redes.

Enviar mensagens apenas cumprimentando e não explicar o motivo do contato é outro terror das redes sociais — Foto: Flávia Fernandes/TechTudo

4. Postar foto sua sem autorização – e ainda te marca

Fotografias com a família e amigos podem se tornar um verdadeiro horror na vida de algumas pessoas, especialmente quando a decisão de expor as imagens nas redes sociais parte de terceiros. Muitas vezes, a pessoa que postou a foto está bonita, mas seus parceiros na fotografia nem tanto. Além de divulgar a imagem sem autorização, existem aqueles que fazem questão de marcar o usuário na publicação, ampliando ainda mais a visibilidade para todos os seguidores.

Antes de postar uma foto, certifique-se de que todos os envolvidos querem aparecer — Foto: Reprodução/TechTudo

5. Gente que só reclama no Twitter

O Twitter (Ou X, para quem já se conformou com a mudança de nome) é uma rede social que tem como carcaterística ser um microblog da vida das pessoas. Entretanto, há quem utilize a rede única e exclusivamente para reclamar dos mais diversos âmbitos da vida. Evidentemente, cada um deve usar da forma que mais achar conveniente, mas essa não é exatamente uma injeção de ânimo para quem le os tweets todos os dias.

6. Gente positiva até demais

Você provavelmente conhece algum propagador da positividade tóxica das redes sociais. Sempre felizes e gratas, essas pessoas incentivam seus seguidores a verem tudo como algo bom e estão sempre compartilhando algum conhecimento transcendental sobre a vida. Dependendo do humor, essa prática pode ser especialmente irritante e aterrorizante para os demais usuários.

Alguns perfis do Instragram espalham a positividade tóxica — Foto: Mariana Saguias/TechTudo

7. Gente que espalha notícia falsa

Basta uma simples pesquisa na internet para encontrar respostas para várias perguntas e as as Fake News não param de surgir. Para piorar a situação, muitos desinformados usam as redes sociais para propagar inverdades, sem ao menos procurar saber do que se trata. Essa disseminação de informações incorretas não apenas compromete a confiabilidade das fontes online, mas também contribui para a polarização e o aprofundamento de divisões sociais.

Além disso, o impacto negativo das Fake News se estende além do mundo digital, influenciando decisões políticas, a saúde pública e a percepção geral da realidade e, se não combatidas, podem causar grandes estragos. Logo, é um verdadeiro terror.

As redes sociais podem se tornar um ponto de disseminação de Fake News — Foto: TechTudo

8. Gente que fica cobrando resposta

Cobrar insistentemente uma resposta nas redes sociais pode criar uma pressão desnecessária para outra pessoa. Cada indivíduo tem seu ritmo de interação e pressioná-lo pode gerar desconforto. Além disso, as pessoas demoram a responder pois estão ocupadas com suas atividades, seja no estudo, trabalho ou com a família. Nesse sentido, as cobranças excessivas podem levar a mal-entendidos e prejudicar relacionamentos virtuais, aterrorizando a vida dos usuários.

Os tiozões do WhatsApp costuma cobrar respostas rápidas dos seus contatos — Foto: Helito/TechTudo

9. Anúncios inesgotáveis

O excesso de anúncios polui o ambiente online, tornando a experiência do usuário menos agradável. As publicidades costumam interferir na navegação, tornando difícil para os usuários focarem no que estão procurando. Além disso, anúncios inesgotáveis dão a impressão de que a plataforma está mais preocupada com o dinheiro do patrocínio do que com a experiência do usuário. Não é surpresa que sejam um terror para os usuários.

Anúncios em excesso podem prejudicar a experiência do usuário — Foto: Divulgação/Instagram

10. Gente que problematiza tudo

Embora seja importante abordar questões sérias nas redes sociais, problematizar absolutamente tudo pode criar um ambiente negativo e exaustivo. Nesse sentido, é comum que esta atitude torne as interações online desgastantes, levando as pessoas a evitar certos tópicos ou interações. O Twitter, por exemplo, se tornou palco de várias discussões – algumas importantes e outras questionáveis.

O resultado é uma problematização exacerbada, mesmo em situações aparentemente inofensivas, como quando uma usuária ganhou sorvete de presente do seu pai e foi "cancelada". Na época, a ela foi acusada por ter condições financeiras favoráveis, pai presente e supostamente “ostentar” na rede social.

11. Selfie no espelho da academia

É comum que pessoas compartilhem selfies na academia para documentar seus progressos ou motivar os outros, mas o excesso pode causar desconforto nos demais usuários. Isso porque as postagens constantes transmitem a impressão de exibicionismo, o que pode não ser bem recebido por todos. A repetição desse tipo de postagem pode parecer monótona e cansativa para os seguidores, especialmente se não houver variação no conteúdo.

Selfies na academia também podem ser problemáticas para os usuários — Foto: Divulgação/Freepik

12. Sorteio no Instagram

Quem nunca foi marcado em um sorteio completamente aleatório, não é mesmo? Muitas vezes isso acontece por parte de pessoas que nem ao menos você conhece. Nesse momento, muitos usuários optam por bloquear o acesso desse seguidor inconveniente a sua conta. Mesmo sendo uma prática completamente indelicada, ela continua acontecendo e tirando o sossego de muitos.

Ser marcado em diversos sorteios no Instagram é um verdadeiro terror para os usuários — Foto: Ana Letícia Loubak/TechTudo

Com informações de TechTudo (1, 2 e 3) e Veja.

