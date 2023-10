Halloween 2023: Google Doodle celebra o Dia das Bruxas com poema; veja

O Doodle do Google de hoje (31) celebra o Halloween 2023. Conhecido no Brasil como Dia das Bruxas, a festividade acontece dois dias antes do Dia de Finados e tem como símbolos seres mitológicos como bruxas, fantasmas e vampiros. Na homenagem do Doodle de hoje, o buscador exibe uma animação interativa com um poema sobre o costume de se fantasiar e bater de porta em porta pedindo doces. Conhecida como "Doces ou Travessuras", a atividade é abraçada por diferentes públicos, especialmente pelas crianças.

Além das ilustrações e do poema, ambos feitos pela artista visual Emily Barrera, o Doodle ainda conta uma trilha sonora temática feita pelo instrumentista Silas Hite. A seguir, saiba tudo sobre a página interativa do Google desta terça-feira (31) sobre o Halloween.

Google Doodle do Halloween 2023 faz homenagem à famosa brincadeira de "Doces ou Travessuras" — Foto: Reprodução/Carolina Torres

Halloween 2023: Doodle Google de hoje comemora a data

Na página inicial do buscador, a palavra Google está escrita em roxo e tem o segundo "o" substituído por uma Lua cheia em tom alaranjado, cores tradicionais da data. Ao clicar no botão de play, o usuário pode acessar a animação em formato vertical e navegar com as setas. O vídeo tem crianças fantasiadas e figuras características brincando de "Doces ou Travessuras". Em tom lúdico, o poema que acompanha cada tela traz versos rimados sobre o tema.

Origem do Halloween: cristão comemora a data?

Acredita-se que a origem do Halloween esteja ligada aos costumes dos celtas, povo que viveu nos territórios da Grã-Bretanha e Irlanda entre os anos 1200 a.C. e 500 d.C. Uma de suas principais celebrações era o festival de Samhain, celebrado no dia 31 de outubro para marcar o início do inverno e o começo de um novo ano de produção agrícola. Na data, eles acreditavam que os espíritos voltavam para visitar suas casas e que as almas dos mortos recentes faziam sua passagem para um novo plano. Por isso, surgiu o costume de acender velas em lanternas e de usar máscaras, para espantar e confundir os fantasmas.

No século VIII, a Igreja Católica, buscando pregar um significado cristão à data pagã, transferiu o Dia de Todos os Santos do dia 13 de março para o dia 1 de novembro. Assim, a noite de Halloween passou a ser, também, uma vigília para aqueles que foram para o céu, ou seja, uma pré-celebração em homenagem aos mortos. Com o passar dos anos, os especialistas acreditam que a separação entre a celebração cristã e a pagã foi se perdendo e, hoje, o Dia das Bruxas como o conhecemos mistura um pouco de ambas as tradições.

Halloween 2023: Google Doodle de hoje tem animação e poema em homenagem ao Dia das Bruxas — Foto: Reprodução/Carolina Torres

Depois de chegar aos Estados Unidos junto com imigrantes irlandeses por volta do século XIX, o Halloween virou uma das datas mais importantes do calendário festivo do país. Assim, por meio da forte influência dos norte-americanos na cultura pop, muitos dos símbolos e costumes do feriado foram retratados em filmes, livros e séries que ganharam o mundo, fazendo o Halloween ser conhecido e celebrado em diversos países.

Como se escreve Halloween?

Acredita-se que o nome Halloween tenha origem na junção das palavras "Hallow" (que significa "Santo") + "eve" (que, em português, é "véspera") — já que é comemorado um dia antes do Dia de Todos os Santos. Por ser uma palavra de origem anglófona, a festividade se escreve com dois "l" e dois "e", além do "n" no final. No entanto, os brasileiros podem chamar a data de "Dia das Bruxas" sem problemas.

Poema do Google

A lua no céu, o vento a soprar, já chegou a hora de assustar!/ Um ano passou, pra você e pra mim. Esta é a noite do Halloween!/ Vista sua máscara e fantasia, brincar de fantasma e feitiçaria./ Sair para andar, fazer travessura, essa festa é uma gostosura!/ De longe já vejo abóboras a postos, de perto seu brilho é tão forte — eu gosto!/ Morcegos e monstros por todo lugar, prontos pra noite de aterrorizar!/ As luzes são fracas, os sustos são fortes, no escuro nós vamos contando com a sorte./ Toque-toque na porta e a pergunta fazemos, todos já sabemos por que nós viemos./ Com sacos de doces pra casa voltamos, difícil é não comer tudo agora.../ O Halloween só tem uma vez por ano, será o próximo ainda demora?

O que é Doodle?

Doodles são ilustrações especiais que enfeitam a página principal do Google e a logo do buscador em datas comemorativas. O Doodle de hoje (31), celebra o Halloween, conhecido no Brasil como Dia das Bruxas. No dia 11 de outubro, o Doodle celebrou o aniversário de 115 anos do músico Cartola. Além das figuras, muitos Doodles contam com animações interativas e joguinhos, que divertem e educam os usuários.

