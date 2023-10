Harvest Moon The Winds of Anthos: veja gameplay e requisitos do simulador

Harvest Moon: The Winds of Anthos é o mais novo game na série de simulador de fazenda da Natsume, desenvolvido agora pela Appci Inc após a separação da produtora com o estúdio do jogo original, a Marvelous Games. O jogo mantém sua gameplay tradicional de plantar, cuidar de animais e se relacionar, comum em séries como Stardew Valley e Story of Seasons, agora com um grande mundo aberto.