Hitman: Blood Money terá versão mobile e chega também ao Nintendo Switch

No game de ação furtiva, o jogador controla o assassino Agente 47 em 12 missões sandbox abertas para explorar livremente e escolher qual a melhor forma de eliminar suas vítimas. O jogo inclui desde ambientes refinados a festivais populares. Durante cada fase, o jogador pode investir na investigação do local e obter disfarces para acessar áreas restritas.

A versão Hitman: Blood Money Reprisal será desenvolvida pela Feral Interactive Ltd e trará novidades que não estão presentes no original, como o mini mapa constante. A principal adição é o Instinct Mode, apresentado pela primeira vez em Hitman Absolution, que permite que o Agente 47 tenha uma visão mais clara, indicando a posição de civis, inimigos e sua vítima. Nos dispositivos mobile, o game será jogado com um joystick virtual que oferece manche para movimento e botões na tela.