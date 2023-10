Huawei lança Watch GT 4 no Brasil com bateria para até duas semanas

A Huawei anunciou, nesta segunda-feira (2), o lançamento do Huawei Watch GT 4 no Brasil. O smartwatch chega como uma evolução do Watch GT 3, com novo design, melhorias no gerenciamento de calorias e bateria prometida para até duas semanas em uma das versões. São duas opções de tamanho de caixa: 41 mm e 46 mm. A menor tem um visual mais limpo, com bordas mais finas, enquanto a maior é um pouco mais robusta. O relógio está em pré-venda na Amazon , com disponibilidade prevista para o dia 12 de outubro. O preço é de R$ 1.199 .

Além do relógio inteligente, a Huawei revelou também dois novos membros de sua linha de fones de ouvido. O FreeBuds Pro 3 é o novo topo de linha da fabricante, com lançamento para novembro. Já o FreeBuds SE 2 é um fone intermediário com lançamento oficial nesta semana, por R$ 199. Os anúncios foram feitos durante evento da Huawei para a imprensa em São Paulo.

Huawei lança Watch GT 4 no Brasil com bateria para duas semanas — Foto: Rubens Achilles/TechTudo

O Watch GT 4 promete diversas melhorias na gestão de saúde. Além de um gerenciamento calórico aprimorado, o relógio traz a tecnologia TruSeen 5.5+, que deve tornar a experiência de monitoramento cardíaco mais completa durante os exercícios. Há ainda um sensor que promete identificar sinais de fibrilação atrial e batimentos prematuros, um sistema mais moderno de acompanhamento do sono, e recursos voltados para a saúde das pessoas que menstruam.

Para o dia a dia, o Huawei Watch GT 4 permite reproduzir músicas de forma independente do celular, além de acessar apps como o calendário ou o de mensagens por SMS. De acordo com a empresa, o smartwatch é compatível com celulares Android ou iPhone (iOS), embora os recursos possam variar conforme o modelo do telefone. Entre os exercícios, há mais de cem modos de treino, incluindo opções mara monitorar esportes como futebol e até mesmo esports.

Huawei Watch GT4 na versão de 46 mm — Foto: Divulgação/Huawei

A bateria prometida para 14 dias é exclusiva da versão de 46 mm. A fabricante explica que a duração pode ser reduzida para quatro dias se o recurso always-on display estiver habilitado. A versão de 41 mm tem autonomia máxima de sete dias, ou dois com a tela sempre ativa.

Em relação à tela, a versão de 46 mm tem display AMOLED de 1,43 polegada, com resolução de 466 x 466 pixels e densidade de 326 ppi. Já o relógio de 41 mm tem tela de 1,32 polegada e densidade de 352 ppi, já que repete a resolução do irmão. A versão maior está disponível em preto, marrom, verde e cinza. O menor tem opções de branco, prata, dourado claro e preto.

Novos fones de ouvido FreeBuds

A Huawei revelou também o lançamento no Brasil do FreeBuds Pro 3. Representando a linha premium da fabricante, o fone de ouvido traz um driver duplo, cancelamento de ruído ativo aprimorado e bateria para até 31 horas quando o acessório é combinado com o case de carregamento. O FreeBuds Pro 3 chega ao mercado em novembro, com preço ainda não divulgado.

A linha intermediária também recebeu um novo membro, o FreeBuds SE 2. O grande destaque é a bateria de nove horas no fone ou de até 40 horas com o case de carregamento. Além disso, dez minutos de carga prometem até três horas de música. O preço é de R$ 199, com disponibilidade a partir do dia 3 de outubro.

Huawei FreeBuds SE 2 tem bateria para até 40 horas — Foto: Rubens Achilles/TechTudo

*O jornalista viajou para São Paulo a convite da Huawei.

