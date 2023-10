IA da Lenovo traduz Libras e transforma sinais em mensagem de áudio; veja vídeo

Uma solução baseada em inteligência artificial (IA) capaz de traduzir a Língua Brasileira de Sinais (Libras) foi a primeira tecnologia apresentada durante o Lenovo Tech World 2023, nesta terça-feira (24), em Austin, Texas (EUA). O evento global, que apresenta as principais novidades da fabricante, começou com um cumprimento em Libras feito pelo desenvolvedor de software brasileiro Gabriel ao CEO e presidente da Lenovo, Yuanqing Yang. Após capturar a imagem, a IA traduziu os movimentos específicos das suas mãos em texto e voz em tempo real.

O TechTudo esteve presente na conferência e pôde ver de perto a tecnologia funcionando. Vale ressaltar que as pesquisas foram realizadas em parceria com o centro de inovação brasileiro CESAR e que algumas etapas do projeto ainda precisam acontecer para que a IA seja disponibilizada no país — estima-se que, pelo menos, 2,3 milhões de pessoas poderão ser beneficiadas, já que esse número representa a quantidade de brasileiros que são surdos ou possuem alguma deficiência auditiva.

O "Projeto Libras" sendo apresentado no Lenovo Tech World 2023, em Austin, Texas (EUA) — Foto: Brigida Nogueira/TechTudo

"Olá, pessoal! É um prazer vir do Brasil para me juntar a vocês aqui hoje. Não podemos mais esperar para mostrar a vocês ainda mais na área de demonstração; mas, primeiro, é uma honra apresentar a vocês Yuanqing Yang, CEO e presidente da Lenovo". Essas foram as palavras ditas por Gabriel e traduzidas em tempo real pela nova IA da Lenovo durante o Lenovo Tech World 2023.

O projeto que tornou esse momento possível levou quatro anos para ser desenvolvido. Para chegar até aqui, foi necessário não apenas capturar a imagem do interlocutor, mas traduzir o vídeo em tempo real entre diferentes idiomas. Isso significa que, para acontecer, o servidor precisa cumprir uma série de etapas: entender gestos individuais para cada palavra, compreender a associação dos termos representados pelos movimentos da Língua Brasileira de Sinais — que é, também, diferente do português tradicional — e, só depois, realizar a tradução em texto levando em conta as diferenças entre os idiomas envolvidos.

LENOVO Signing the future: The Libras Project

Ou seja, todo esse processo necessita de uma quantidade impressionante de dados que, durante esse tempo, foi construída de forma colaborativa com o centro brasileiro de inovação CESAR (https://www.cesar.org.br/). Ao longo do estudo, milhares de vídeos em Libras foram utilizados para treinar o algoritmo central e desenvolver a IA. Em resumo, foi essa base que permitiu o reconhecimento da posição das mãos e os pontos de articulação digital dos dedos, por exemplo.

Após a apresentação, Yuanqing Yang compartilhou que "a América Latina é um mercado muito importante para o conhecimento e, felizmente, temos negócios muito equilibrados nesse mercado. (...) Temos um forte negócio de PCs, um forte negócio de smartphones, um forte negócio de infraestrutura, bem como uma solução para o negócio de serviços" — como é o caso do projeto que traz resoluções para questões de acessibilidade.

Yong Rui, Diretor de Tecnologia e Vice-presidente Sênior do Lenovo, e Yang Yuanqing, CEO e Presidente da Lenovo — Foto: Brigida Nogueira/TechTudo

Vale ressaltar que, para a Lenovo, a solução não tem o objetivo de substituir o aprendizado em Libras ou outras línguas de sinais, mas colaborar com a conexão entre as pessoas ouvintes e com deficiência auditiva, acabando com as lacunas de comunicação existentes e apoiando o aprendizado da linguagem de sinais.

O projeto contou, também, com a colaboração de especialistas em design inclusivo da Lenovo, que auxiliaram no desenvolvimento da precisão da ferramenta. Tom de pele, estilo de cabelo e diferenças nos membros, por exemplo, foram levados em consideração para garantir que o produto trabalhasse com as diferenças, sem afetar o resultado das traduções.

Para ser lançado, o projeto ainda precisa passar por algumas etapas, como encontrar uma solução de computação de ponta para que a tecnologia não dependa exclusivamente de uma internet muito rápida, implementar algoritmos de aprendizagem e outras tecnologias para acelerar o desenvolvimento, além de adaptar a solução de tradução a diferentes setores da indústria.

*A jornalista viajou para Austin, Texas (EUA) a convite da Lenovo.