Idêntico: Mark Zuckerberg surpreende ao dar entrevista com avatar do metaverso

Uma entrevista concedida por Mark Zuckerberg ao podcast do pesquisador Lex Fridman impressionou os espectadores por exibir avatares ultrarrealistas em 3D do podcaster e do todo poderoso da Meta. A conversa aconteceu a distância, na última semana, e foi realizada no metaverso. Para interagir com as representações gráficas dos rostos dos seus respectivos interlocutores, os participantes utilizaram o Meta Quest Pro, os óculos de VR da empresa, que criou uma sala de conferência virtual para o encontro digital.