iPhone 14 ainda vale a pena? Veja fichas técnicas, preços e especificações

O iPhone 15 acaba de chegar às lojas do mundo todo. Enquanto isso, o consumidor pode fazer ótimas escolhas com preço um pouco mais interessante nos aparelhos da família iPhone 14 , lançados no ano passado pela Apple. A Americanas fala um pouco sobre a linha iPhone 14 a seguir.

A Apple, assim como outras grandes fabricantes de smartphones, deixou de apostar em grandes saltos de performance ou de design de um ano para outro, como acontecia no passado. As mudanças e evoluções são pontuais.

Por isso, os quatro aparelhos da linha iPhone 14 ainda são bons competidores no segmento de celulares premium e Pro/Ultra. O consumidor consegue encontrar opções do iPhone 14 de 128 GB a partir de R$ 5.220,00 na Americanas, enquanto um iPhone 14 Pro tem preços a partir de R$ 7.799,00.

Ficha técnica do iPhone 14 e iPhone 14 Plus

O iPhone 14 e o iPhone 14 Plus mantêm o design com laterais de linhas retas, estilo clean e industrial com o qual a Apple vem trabalhando.

O iPhone 14 tem tela de 6,1", enquanto o iPhone 14 Plus ganha tela maior, de 6,7" (o mesmo tamanho dos modelos Pro Max). O display é o painel OLED Super Retina XDR, com proteção Ceramic Shield; na parte de trás, vidro com estrutura de alumínio.

Esses dois aparelhos vêm com o processador A15 Bionic, desenvolvido pela Apple, com CPU de 6 núcleos (2 de desempenho e 4 de eficiência), GPU de 5 núcleos e Neural Engine de 16 núcleos. Há opções com 128, 256 e 512 GB de armazenamento, em seis cores diferentes: meia-noite, roxo, estelar, azul, amarelo e vermelho Product Red.

Para fotografia e gravação de vídeo, o iPhone 14 é altamente prático e entrega resultados ótimos. Na traseira, o módulo duplo de câmeras tem lente principal com 12 megapixels, sensor maior e mais capacidade de captar a luz, com um aumento de 49% em condições de baixa luz; e lente de cinco elementos Ultrawide de 12 MP.

O sistema tem zoom óptico de 2x e digital de 5x. O iPhone 14 e o 14 Plus conseguem gravar vídeos em 4K a até 60 quadros por segundo ou no Modo Cinema em 4K a 30 quadros por segundo.

A câmera frontal de 12 MP promete selfies melhores com sistema de foco automático em conjunto com a tecnologia TrueDepth, que percebe a profundidade do ambiente. Ela também segue responsável pelo desbloqueio e segurança do aparelho via Face ID.

Destaques do iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max

O iPhone 14 Pro e o iPhone 14 Pro Max repetem as dimensões do 14 e 14 Plus, com 6,1 e 6,7 polegadas de display, respectivamente. A tela Super Retina XDR em OLED, com tecnologia ProMotion, taxas de atualização adaptativas de até 120 Hz e opção de ficar sempre ativa, foi considerada a melhor entre todos os celulares de 2022, segundo o DisplayMate.

A novidade que chama atenção é a troca do entalhe/notch para um recorte em formato de pílula onde ficam a câmera de selfie e os sensores.

A Dynamic Island (ilha dinâmica), circundada por pixels totalmente pretos, se expande para criar uma nova forma de exibir notificações e atualizações, como identificação de ligação, de gravação, de um player de música, de direções do app de mapa, da chegada do seu carro de aplicativo, entre outras funcionalidades.

O iPhone 14 Pro e 14 Pro Max vêm com o processador A16 Bionic, desenvolvido pela Apple em um processo de quatro nanômetros, para ampliar a eficiência energética. Ele conta com CPU de 6 núcleos (2 de desempenho e 4 de eficiência), GPU de 5 núcleos e Neural Engine de 16 núcleos.

Testes benchmark do início do ano mostraram que o iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max têm desempenho 20% superior na comparação com o Galaxy S23 Ultra, da Samsung, que vem equipado com uma versão personalizada do processador Snapdragon 8 Gen 2.

Outra novidade, mais destinada aos profissionais de foto, vídeo e criação de conteúdo, está no módulo triplo de câmeras, com uma lente principal grande-angular de 48 MP e 24 mm, com abertura ƒ/1.78, estabilização óptica de imagem por deslocamento de sensor de segunda geração, lente de sete elementos e Focus Pixels a 100%.

As outras duas lentes são uma Ultrawide de 12 MP (abertura ƒ/2.2) e teleobjetiva de 3x de 12 MP com abertura ƒ/2.8. O sistema de câmeras, combinado com o Photonic Engine da Apple, promete fotos vibrantes e nítidas, além de captura de vídeo em 4K a 60 quadros por segundo, Modo Cinema e gravação ProRes em 4K a 30 quadros.

Dentro da Dynamic Island, fica a câmera de selfie com tecnologia TrueDepth de 12 MP e foco automático, que também consegue gravar vídeos em 4K a até 60 quadros por segundo.

Os iPhones 14 Pro e 14 Pro Max estão disponíveis em opções com 128, 256, 512 GB e 1 TB de armazenamento, nas cores preto-espacial, prateado, dourado e roxo-profundo. A parte da frente é em Ceramic Shield e a traseira, em vidro matte texturizado com estrutura de aço inoxidável.