iPhone 15: atualização do iOS pode resolver grande problema do celular

A Apple liberou, na última quarta-feira (4), uma atualização para corrigir um problema de superaquecimento do iPhone 15 Pro e do iPhone 15 Pro Max , depois de receber uma série de críticas de usuários. O iOS 17 .0.3 traz algumas correções de bugs e falhas do iOS 17, que, de acordo com a maçã, estavam contribuindo para uma sobrecarga do processador — o que, consequentemente, resultava em um superaquecimento dos celulares.

Antes mesmo da Apple disponibilizar a atualização, alguns sites especializados chegaram a sugerir que a capacidade de processamento dos modelos topo de linha, que trazem o chip A17, poderia ser reduzida intencionalmente. Apesar disso, experimentos realizados pelo portal 9to5Mac provam o contrário. A seguir, entenda melhor a polêmica envolvendo os modelos premium da fabricante e veja como fazer para atualizar o iPhone 15 e resolver o problema.

iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max: Apple libera update para corrigir problema de superaquecimento — Foto: Mariana Saguias/TechTudo

📝 Como ativar o 5G no iPhone (iOS)? Tire dúvidas no Fórum do TechTudo

Entenda o caso

No final de setembro, logo após o início das vendas do celular premium nos Estados Unidos, diversos usuários que compraram os modelos de iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max usaram o Twitter para fazer críticas ao celular. Um ponto em comum em muitas destas reclamações tinha relação com um superaquecimento dos aparelhos — e, ainda de acordo com alguns usuários, o celular poderia ficar tão quente a ponto de machucar a mão.

Por conta disso, especialistas do site Android Authority chegaram a conduzir experimentos com o dispositivo para identificar a sobrecarga na temperatura. Eles, então, realizaram alguns testes e compararam o aquecimento do iPhone 15 Pro com celulares de outras fabricantes, como o Galaxy S23 Ultra, da Samsung, e o Pixel 7 Pro, do Google. Em todos os testes, o iPhone 15 Pro foi o que mais esquentou, ultrapassando a temperatura de 47,4º C — valor considerado alto e que pode tornar o uso do celular desconfortável.

Teste de temperatura no iPhone 15 Pro durante a realização de tarefas mais avançadas — Foto: Reprodução/Android Authority

Para os especialistas, a causa do problema pode ter relação com os novos chips A17 dos celulares e o acabamento em titânio dos modelos da linha premium. De acordo com eles, o design em titânio poderia dificultar a dissipação do calor, e os novos chips esquentariam mais ao realizar tarefas que exigem maior capacidade de processamento. Por conta disso, alguns sites chegaram a divulgar que uma possível solução para o caso seria diminuir a capacidade do processador — que foi apresentado como o chip de melhor performance de todos os iPhones até o momento.

A atualização: iOS 17.0.3

Depois das reclamações sobre o superaquecimento dos iPhones da linha Pro ficarem populares nas redes, a Apple confirmou o problema no final de setembro e revelou que disponibilizaria uma atualização para corrigir a questão. De acordo com a fabricante, o aquecimento excessivo dos celulares foi causado por conta de uma combinação de bugs no iOS 17, além de bugs em aplicativos e uma falha temporária na configuração inicial dos dispositivos - que exigia um pouco mais do processador, fazendo com que ele ficasse mais quente. Ou seja, segundo a maçã, o superaquecimento não estaria relacionado a questões de hardware ou de design, mas sim ao software.

Update do iOS 17 corrige problema do iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max; entenda — Foto: Mariana Saguias/TechTudo

Sendo assim, a Apple liberou, na última quarta-feira (4), um update para corrigir os problemas. Contrariando o que havia sido divulgado pela imprensa anteriormente, a fabricante afirmou que a atualização não diminuiria a capacidade de processamento ou a performance dos novos chips.

Para confirmar a informação divulgada pela Apple, o portal 9to5Mac conduziu alguns testes e avaliou se a atualização impactou na performance dos dispositivos. Usando um iPhone 15 Pro Max, o site comparou a performance do aparelho antes e depois de realizar o update, e concluiu que, apesar de obter uma variação um pouco menor em um dos testes, alguns dos resultados foram até melhores em outras fases do experimento, o que levou os especialistas a concluírem que é pouco provável que a Apple reduza a capacidade dos processadores.

Como atualizar o iOS do iPhone 15

Para atualizar o software do iPhone 15 Pro ou iPhone 15 Pro Max e corrigir o problema de aquecimento excessivo do aparelho, acesse os ajustes dos dispositivos e clique em "Geral". Depois, toque sobra a aba "Atualização de Software" e, para concluir o procedimento, clique sobre a opção "Baixar e Instalar", que aparecerá logo abaixo das informações sobre o update.

Com informações de CNBC (1 e 2) e 9to5Mac

[Unboxing] Novo iPhone 15 Pro Max em detalhes!