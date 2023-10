iPhone 15 Pro Max ou Galaxy S23 Ultra: qual é o mais resistente?

Os testes de ambos aparelhos foram realizados em circunstâncias iguais de altura, quantidade de quedas e superfície. Ao todo, foram quatro quedas de ângulos diferentes: uma de costas, uma com a quina virada para o chão, uma com a tela virada para baixo e uma em cima de aço.

O resultado é ainda mais surpreendente porque o novo modelo da Apple possui revestimento em titânio, que é mais resistente que o aço inoxidável — material das gerações anteriores. Por outro lado, o novo topo de linha da Samsung possui corpo em alumínio, com maior resistência a quedas e arranhões, segundo a fabricante. Apesar da pequena diferença de pontos — o iPhone 15 Pro Max finalizou com 37 pontos, contra 39 do Galaxy S23 Ultra —, o aspecto dos celulares diferiu bastante ao final do teste.