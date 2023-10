iPhone 16 pode vir mais caro que o iPhone 15; entenda

O iPhone 16 pode chegar ao mercado com um preço de lançamento mais caro do que seus antecessores, segundo reportagem do site especializado Nikkei Asia. O custo de produção do iPhone 15 é 10% mais caro do que do iPhone 14 . De acordo com o jornal, a Apple vinha cobrindo o custo extra nos últimos dois iPhones, e a prática, de maneira contínua, poderia trazer prejuízos para a empresa.

A estimativa foi possível porque a Nikkei utilizou uma pesquisa do Fomalhaut Techno Solutions, instituto de pesquisa em tecnologia, que desmontou os quatro aparelhos da linha mais recente: iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max. O Pro Max teve um custo total de produção estimado em US$ 558, ou cerca de R$ 2.788, o que representa um aumento de 12% em relação ao mesmo modelo do iPhone 14.

[Unboxing] iPhone 15: veja detalhes do novo celular da Apple

📝 Como ativar 5G no iPhone? Veja no Fórum do TechTudo

A maior parte do aumento é de responsabilidade da câmera e do processador utilizados no topo de linha da Apple. O CEO da Fomalhaut Techno Solutions, Minatake Kashio, explicou que, entre 2018 e 2021, o custo de produção dos componentes da linha Pro Max variava entre US$ 400 e US$ 450 (R$ 1.999 e R$ 2249). Após este período, todas as ações para elevar a eficiência dos aparelhos haviam sido tomadas. Sendo assim, aumentar o desempenho resultaria necessariamente no aumento do custo de produção.

A câmera do iPhone 15 Pro Max, por exemplo, veio com quatro lentes diferentes dentro do aparelho, o que proporciona fotos em zoom óptico com resultados bem mais naturais. Abaixo, é possível ver a porcentagem de aumento nos custos dos componentes mais caros e de onde vem o fornecimento. O acabamento em titânio, por exemplo, é fornecido pela Foxconn Technology e representa um aumento no custo em 43% em relação ao aço inoxidável.

Componentes mais caros do iPhone 15 Pro Max — Foto: Reprodução/Nikkei Asia

Em contrapartida, a memória flash NAND teve redução de preço devido à baixa procura. Como resultado, o iPhone 15 Pro Max iniciou as opções de armazenamento com 256 GB de memória interna, o dobro do seu antecessor e com apenas 5% de aumento no custo de produção. A seguir, veja a porcentagem de custo de produção dos componentes do iPhone 14 Pro Max e do 15 Pro Max e o país de onde os componentes vêm.

Porcentagem do custo e origem dos componentes dos topos de linha da Apple — Foto: Reprodução/Nikkei Asia

Kashio revela que a política de não repassar o aumento dos custos para o consumidor final deve acabar no iPhone 16, já que, caso contrário, a saúde financeira da empresa poderia se impactada.