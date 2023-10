Iso é novo agente de Valorant no Episódio 7, Ato 3; veja habilidades e mais

Iso é o mais novo agente de Valorant, jogo de fps da Riot Games, que chega para a atualização do Episódio 7, Ato 3. O personagem é um agente que vem da China e também é conhecido como “Lilás da Morte”, pois é a última cor que seus alvos veem antes de serem abatidos. Iso chega em 31 de outubro e deve fazer as vezes de um duelista com foco na mecânica de tiro. Ele deve trazer mais agilidade aos embates nas arenas do Valorant, tirando dos holofotes habilidades de mobilidade e cura, estabelecendo Iso como um personagem de combate puro e simples.