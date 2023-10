Jogo do Ano! Melhores do Ano TechTudo elege game destaque de 2023

O Prêmio Melhores do Ano TechTudo está de volta e irá decidir qual foi o Jogo do Ano de 2023. Para isso, nada melhor do que conhecer os títulos indicados, os critérios de avaliação e, claro, os jurados escalados para essa tão importante escolha. Além dos games, a premiação também busca destacar os nomes mais importantes do mundo dos celulares , eletrônicos e apps , sempre em conjunto com um grupo seleto de especialistas em tecnologia. Como nos últimos anos, o público também pode votar nos seus finalistas preferidos e eleger o vencedor de 2023.

Os jogos finalistas de 2023 se destacam por marcarem o fim de grandes esperas, seja por serem sequências muito aguardadas ou lançamentos inéditos com anos de produção. Todos os games despertaram a ansiedade dos fãs, não à toa muitos usuários compartilharam suas descobertas logo nos primeiros dias de gameplay - alguns até correndo contra o tempo para bater diversos recordes. Vale ressaltar a ausência de Marvel's Spider-Man 2 entre os indicados, já que o aguardado exclusivo da Sony não foi lançado até a data de seleção dos jogos.

TechTudo elege o melhor jogo de 2023; conheça os títulos finalistas — Foto: Arte/TechTudo

Esse ano também foi marcado por ter sido o primeiro no qual pretos e pardos são maioria na população gamer brasileira. De acordo com dados da Pesquisa Game Brasil (PGB) 2023, o grupo equivale a 54,1% de todos os jogadores do país, superando a taxa de 49,4% em 2022. Isso reforça a importância da representatividade no mundo dos games, algo que impacta no leque de opções na criação de personagens de alguns títulos, protagonistas e personagens presentes nos games, por exemplo.

Critérios

Representatividade no mercado: qual foi o impacto do título no mercado em 2022? Será considerado o tempo desde seu anúncio até o lançamento; Jogabilidade e diversão: analisar a gameplay, além dos modos e grau de diversão que eles proporcionam a quem está jogando; Avaliação da crítica: avaliação da crítica internacional especializada em jogos. Entram na lista os games mais bem avaliados em seus principais quesitos; Avaliação de usuários: trazer o feedback da comunidade em relação aos jogos de 2022. A seleção considera lançamentos que tinham alta expectativa e aqueles que surpreenderam quando chegaram às mãos dos jogadores; Downloads e unidades vendidas: para fechar os critérios, foi considerado o número de unidades vendidas e/ou baixadas dos jogos finalistas no primeiro mês de lançamento.

Finalistas

O exclusivo da Nintendo marca o retorno de Link em sua missão de salvar o Reino de Hyrule das forças do mal. Tears of the Kingdom não só conseguiu repetir a fórmula de sucesso do seu antecessor (Breath of The Wild - 2017), como também trouxe novidades que aprimoraram completamente a gameplay. O grande destaque fica para os novos poderes do protagonista, que fazem com que os usuários tenham que usar a criatividade para construir veículos, armas ou até resolver os tradicionais quebra-cabeças da franquia.

Apesar de ser um jogo de Nintendo Switch, console com menos potência do que seus concorrentes diretos, o título conseguiu criar um mundo aberto visualmente belo e completamente explorável. Além disso, Tears of the Kingdom conta com ilhas aéreas espalhadas pelo mapa e regiões subterrâneas com mistérios a serem descobertos. O game é portátil e ideal para praticamente todas as idades, não à toa se tornou o lançamento da Nintendo que mais rápido alcançou a marca de 10 milhões de vendas na sua história.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom inovou mas sem deixar de lado as fórmula de sucesso da franquia — Foto: Arte/TechTudo

O lançamento da Bethesda ficou conhecido por muitos jogadores como o "Skyrim do espaço", muito por conta de sua exploração massiva, elementos de RPG e vasta gama de conteúdos. Starfield conta com cerca de mil planetas disponíveis para serem descobertos, cada um com seu ecossistema próprio e recursos para coletar. Mesmo sendo um jogo single-player, os usuários podem formar sua própria tripulação para ajudar nas missões e desvendar os mistérios do universo, isso sem falar das batalhas espaciais únicas do game.

Seus belos visuais são fruto de um desenvolvimento de mais de oito anos, sendo possíveis graças à Creation Engine 2, motor gráfico da própria Bethesda que deve marcar presença nos futuros títulos da empresa no futuro. Um ponto de muito destaque para Starfield é a sua presença no Xbox Game Pass desde o primeiro dia de lançamento, disponível para Xbox Series X, Xbox Series S e PC. Por pouco, o game não quebra o recorde de Forza Horizon 5 e se torna a maior estreia de um título da Microsoft.

Starfield foi um dos jogos mais aguardados de 2023, por isso é um dos finalistas do Prêmio Melhores do Ano TechTudo — Foto: Arte/TechTudo

Diablo 4 representa um grande salto de qualidade em relação aos seus antecessores. Além de trazer de volta a gameplay frenética e viciante da franquia, o game da Blizzard traz gráficos mais polidos e efeitos que envolvem todo o cenário. Seu lançamento conseguiu mobilizar um grande número de usuários, que correram contra o tempo para (literalmente) marcarem seu nome no jogo. Os mil primeiros players que conseguissem alcançar o nível 100 no modo hardcore de Diablo 4, teriam suas IDs escritas em uma estátua da vilã Lilith.

Por fim, o jogo pode ser considerado um grande pedido de desculpas pelo lançamento de Diablo Immortal em 2022, jogo muito criticado por suas microtransações em excesso. Sem dúvidas, a Blizzard conseguiu criar um título que valeu a espera de mais de 10 anos após Diablo 3, colocando a franquia de vez na nova geração de games. Diablo 4 está disponível para PlayStation 5 (PS5), PlayStation 4 (PS4), Xbox Series X/S, Xbox One e PC (via Battle.net).

Diablo 4 trouxe elementos que colocaram a franquia de vez na nova geração de games — Foto: Arte/TechTudo

A Square Enix seguiu sua tradição e criou mais uma história original dentro da sua franquia. Final Fantasy XVI conta com uma narrativa inspirada no universo de Game of Thrones, contendo várias semelhanças que animaram muito os fãs. A trama acompanha Clive Rosfield, um membro de uma família real que precisa lidar com um mundo em guerra entre dinastias. Mesmo com um enredo muito rico, o game oferece um glossário para contextualizar os usuários a todo momento, ferramenta útil e que pode ser mais frequente no mundo dos jogos.

Além disso, Final Fantasy XVI aprimorou a presença dos Eikons, entidades poderosas e colossais que são invocados por certos humanos (os Dominantes). Esses seres já estavam presentes em outros títulos da saga, mas agora eles impactam diretamente na gameplay do usuário e nas diferentes árvores de habilidades. Assim, os golpes são mais personalizáveis e e visualmente mais bonitos, com muita magia e agilidade no combate. Algo que chama atenção é o fato de que o game da Square Enix é um exclusivo de PS5, levando o console da Sony ao ápice do seu potencial.

Final Fantasy XVI aprimora a presença dos Eikons e torna a gameplay mais dinâmica para os consoles do PS5 — Foto: Arte/TechTudo

O RPG da Larian Studios já estava em acesso antecipado desde 2020, mas foi disponibilizado oficialmente apenas esse ano - para a alegria dos fãs de Dungeons & Dragons. O destaque principal de Baldur's Gate 3 é a sua liberdade na gameplay, já que os usuários podem escolher diferentes formas de ação para passar de uma mesma fase. Apesar de polêmicas antes do lançamento, que inclusive renderam um banimento da conta do TikTok do game, Baldur's Gate 3 conseguiu o feito de se tornar um dos 10 jogos mais populares da história do Steam em apenas quatro dias.

O jogo conta com a dinâmica tradicional de combate em turnos, sendo necessário que os players formem sua própria equipe e avancem pelos inimigos. É possível criar seu próprio personagem e escolher entre 12 classes diferentes, cada com estilos de gameplay completamente diferentes. Inicialmente, Baldur's Gate 3 foi lançado apenas para PC, mas já ganhou versões para PS5 e há previsão de chegar para o Xbox Series X/S ainda em 2023.

Baldur's Gate 3 foi lançado após anos de acesso antecipado e não decepcionou seus fãs — Foto: Arte/TechTudo

Avaliadores

O TechTudo selecionou cinco jurados especialistas em games para avaliar os títulos finalistas e definir qual deve ser o Jogo do Ano. Veja quem são:

Yuri Hildebrand: editor de Jogos e Esports do TechTudo

Vinícius Munhoz: editor-chefe no Flow Games

Tayná Garcia: redatora no Jovem Nerd

Felipe Goldenboy: Jornalista e Influencer

Luiz Queiroga: Jornalista e Creator

Votação Popular

A votação continua aberta para o público em 2023. VOTE no jogo que você considera o melhor do ano até o dia 3 de novembro! Aquele que for mais lembrado pelos leitores receberá o título de "Jogo do Ano — Voto Popular".

Os vencedores de todas as categorias serão revelados no dia 6 de novembro. Nesse dia, saberemos quais foram os maiores destaques de 2023 na opinião dos jurados e leitores. Em breve divulgaremos mais detalhes sobre o evento de premiação. A premiação acontece bem a tempo de ajudar os consumidores nas compras da Black Friday 2023, que acontece em 24 de novembro.

