Apple revela novo MacBook Pro com chip M3; veja preços no Brasil

A Apple anunciou, nesta segunda-feira (30), o lançamento do novo MacBook Pro com a linha de chips M3. São três versões do processador, chamadas M3, M3 Pro e M3 Max, que equipam as versões de 14 e 16 polegadas do notebook. Segundo a empresa, são os chips mais avançados já lançados para computadores pessoais. Os preços começam em R$ 18.499 na versão com M3 e chegam a até R$ 75.999 na versão mais robusta com M3 Max.

Outro grande lançamento da Apple foi uma atualização do iMac de 24 polegadas. Agora com o chip M3, ele promete entregar melhor performance e eficiência com preços a partir de R$ 14.499. Os anúncios foram feitos durante o evento "Scary Fast", transmitido ao vivo pela Apple na noite desta segunda. A seguir, saiba tudo sobre as novidades.

Apple anuncia novos Macs em evento 'Scary Fast' — Foto: Reprodução/Apple

📝 Quais são as melhores marcas de notebook para comprar? Opine no Fórum do TechTudo

MacBook Pro com M3

O novo MacBook Pro com chip M3 foi o principal anúncio da Apple no evento de hoje. Em versões de 14 e 16 polegadas, o notebook profissional da maçã agora traz o processador de 3 nm (nanômetros) para entregar mais desempenho e eficiência ao usuário, além do suporte a Ray Tracing. A versão mais básica, com 14", chega com o chip M3, que tem oito núcleos de CPU e até dez de GPU. A promessa é de desempenho 65% superior na comparação com o chip M1. Há opção para configurar com até 24 GB de memória RAM.

As versões de 14 e 16 polegadas também chegam em versões com os chips mais avançados, M3 Pro e M3 Max. O primeiro processador tem até 12 núcleos de CPU e 18 núcleos de GPU, entregando performance até 40% superior em relação ao M1 e possibilidade de configuração com até 36 GB de RAM. Já o chip mais poderoso trabalha com até 16 cores principais e mais 40 apenas para as tarefas de vídeo. Ele suporta até 128 GB de memória RAM.

Apple apresentou novos chips da linha M3 — Foto: Reprodução/Apple

Para além do processador, os novos notebooks repetem o design das versões com M2 Pro e M2 Max, apresentadas ao público em janeiro deste ano. Todos eles prometem autonomia de bateria para até 22 horas. Há conexões Thunderbolt 4, HDMI e leitor de cartões SDXC, além do carregador MagSafe 3. É possível conectar até quatro monitores externos. Há também uma nova opção de cor para os modelos mais premium: preto espacial.

Os preços começam em R$ 18.499 para a versão de 14" com M3, R$ 22.999 na opção com M3 Pro e R$ 34.999 na variante com M3 Max. Já o MacBook Pro de 16 polegadas tem preços a partir de R$ 28.999 na versão com M3 Pro e de R$ 38.999 na opção com M3 Max. A versão mais robusta pode ser personalizada e chegar ao valor de R$ 75.999. Não há data para o início das vendas no Brasil. A Apple aposentou a versão com M2 de 13 polegadas, lançada em junho de 2022.

Vale mencionar que os preços no Brasil foram levemente reduzidos em relação às versões com a família M2. Comparando diretamente as versões com M2 Pro e M3 Pro do MacBook Pro de 14", o preço caiu de R$ 23.999 para R$ 22.999. A redução foi igual nas opções de 16" com os mesmos chips.

iMac de 24" com M3

A outra grande atualização foi no iMac. O computador all-in-one da Apple não recebia um upgrade desde 2021, quando foi equipado com o chip M1, e agora pula direto para o novo M3. Ele repete o design colorido com tela de 24 polegadas de resolução 4,5K, e agora conta com oito núcleos de CPU e até dez cores para a GPU. Em relação à memória RAM, o computador pula de até 16 GB na versão anterior para até 24 GB no novo lançamento. O armazenamento em SSD pode chegar a até 2 TB. São sete opções de cores: azul, verde, rosa, prateado, amarelo, laranja e roxo.

A versão mais básica tem apenas duas portas USB 4 com suporte à tecnologia Thunderbolt. O preço começa em R$ 14.499. A variante com mais opções de conectividade oferece também duas portas USB 3 e conexão para cabo de rede, além de acompanhar um teclado com Touch ID. Ela custa a partir de R$ 16.499. Não há previsão de chegada do novo all-in-one ao Brasil.

Novo iMac conta com o chip M3 — Foto: Reprodução/Apple

O iMac também teve uma pequena redução de preços na comparação com a versão anterior, que contava com o chip M1. O valor de R$ 14.799 caiu para R$ 14.499 (redução de R$ 300).

🎥 Teste de Zoom: iPhone 15 vs iPhone 15 Pro Max