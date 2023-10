Lançamentos do HBO Max em outubro: veja estreias de filmes e séries

O HBO Max divulgou, neste domingo (1º), a lista de filmes e séries que chegam ao catálogo do streaming em setembro. Para celebrar o mês do Halloween, destacam-se A Freira 2 e Sobrenatural: A Porta Vermelha, recém-lançados no cinema, além de Encontro Maligno. Em relação às séries, chegam ao streaming a aguardada Twisted Metal, baseada na franquia de jogos da Sony, e Project Greenlight.