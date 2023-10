Lançamentos do Prime Video em novembro de 2023: veja estreias de filmes e séries

O Amazon Prime Video divulgou, nesta terça-feira (31), a lista com todos os lançamentos de novembro na plataforma. Dentre as novidades do mês estão a aguardada comédia adolescente Bottoms, que viralizou nas redes sociais, além de John Wick 4: Baba Yaga, estrelado por Keanu Reeves, e o documentário musical BTS: Yet To Come, para os fãs de K-Pop de plantão. Já em relação às séries, chegam ao streaming a segunda temporada da animação Invencível e a estreia de Twin Love.