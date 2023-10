Lançamentos do Prime Video em outubro: veja estreias de filmes e séries

O Amazon Prime Video divulgou, na última sexta-feira (29), a lista com todos os lançamentos de outubro no catálogo da plataforma. Os principais destaque do mês são os filmes Dezesseis Facadas e Awareness, além do longa nacional A Menina Que Matou os Pais - A Confissão. Já entre as séries, os assinantes poderão conferir a aguardada terceira temporada de Upload, além da estreia de Everybody Loves Diamonds e Morangos Com Açúcar.