Lies of P: jogo do Pinóquio 'estilo' Dark Souls bate 1 milhão de vendas

Lies of P chega a 1 milhão de unidades vendidas e produtora Round8 Studio agradece aos fãs — Foto: Reprodução/Round8 Studio

A história sombria de Lies of P reimagina o clássico "Aventuras de Pinóquio", do autor italiano Carlo Collodi, trazendo a marionete Pinóquio como um guerreiro que é a última esperança dos humanos contra robôs enlouquecidos chamados Títeres. A aventura se passa na cidade de Krat, inspirada pelo período da Belle Époque da França, tomada pelos servos robóticos. O game teve uma boa recepção tanto de público quanto de crítica por representar bem a fórmula "Souls" e conta com média 80 de 100 no site agregador de análises Metacritic.

Em um comunicado da Neowiz, que publicou o game e ajudou no desenvolvimento, o co-CEO da empresa Seungchul Kim comentou que a incrível marca atingida por Lies of P prova o potencial de estúdios coreanos de games no mercado global. Ele afirmou também que o desenvolvimento foi desafiador e que se orgulham do que conquistaram.

O diretor do game, Jiwon Choi, comentou que a recepção dos jogadores foi incrível e que estão muito agradecidos aos mais de 1 milhão de jogadores que embarcaram nessa jornada por Krat. Ele também comentou que está entusiasmado sobre o futuro de Lies of P, o que pode significar uma sequência. Choi disse que irão compartilhar mais sobre o assunto "quando chegar a hora certa".