Lista VIP? Instagram testa feed apenas para usuários Meta Verified

Segundo o site TechCrunch, o objetivo do teste, que foi revelado para o público através do perfil do diretor da plataforma, é facilitar a identificação de conteúdos produzidos apenas por perfis verificados. De acordo com Mosseri, "estamos explorando isso como uma nova forma de pessoas, empresas e criadores serem descobertos.” Entretanto, ainda não se sabe a partir de quando o feed especial estará disponível para os usuários com assinatura ativa e nem quais deles já estão realizando testes com a ferramenta.