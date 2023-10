Lost Fragment é jogo de terror japonês com gráficos realistas e polêmicos

Lost Fragment é um novo jogo de terror que tem chamado atenção nas redes sociais devido a seu alto nível de realismo, algo que também foi visto no game Unrecord e traz as mesmas questões polêmicas. O game surgiu em um vídeo publicado no X (antigo Twitter ) e YouTube por uma produtora desconhecida, a Nihil Inane Studio, supostamente de Osaka, no Japão, com um teaser de menos de 1 minuto do jogo.

Segundo detalhes exibidos no vídeo, os gráficos são gerados pela Unreal Engine 5, da Epic Games, mas não há maiores informações sobre Lost Fragment, como plataformas em que ficará disponível ou sua data de lançamento.

Lost Fragment é um jogo de terror japonês com gráficos extremamente realistas da desconhecida produtora Nihil Inane Studio do Japão — Foto: Reprodução/Nihil Inane Studio

O vídeo de anúncio do jogo mostra uma pessoa armada em meio a um hospital japonês abandonado. Enquanto anda e observa os arredores, o personagem investiga sons estranhos que o levam cada vez mais para dentro do local. Não há sustos nem a revelação do que estaria fazendo o som, pois, com 45 segundos, o vídeo se encerra e é revelado o título "Lost Fragment" do jogo. Apesar de pouco ter sido revelado sobre o título a atmosfera de explorar um local abandonado com gráficos realistas consegue passar uma boa sensação de terror.

O estúdio comentou com alguns usuários em sua conta de Twitter que toda a demonstração foi feita à mão, sem utilizar tecnologias como fotogrametria, que costuma produzir bons resultados ao reproduzir áreas 3D através de fotos de locais reais. A Nihil Inane Studio também postou um segundo vídeo em sua conta de Twitter no qual edita a posição de um objeto em tempo real para demonstrar que se trata de um jogo de verdade em execução.

Assim como aconteceu com Unrecord, game policial que surgiu em abril de 2023 com visuais extremamente realistas, jogadores ficaram na dúvida se o título existiria de verdade. Por se tratar de um estúdio desconhecido e seus visuais serem muito impressionantes, muitos acharam que poderia ser apenas uma renderização que não estivesse sendo executada em tempo real ou mesmo um vídeo gravado em um local real simulando ações de um jogo.

Unrecord, do estúdio Drama, também utiliza a Unreal Engine 5. A nova geração da engine gráfica da Epic Games é utilizada no desenvolvimento de jogos para PlayStation 5 (PS5), Xbox Series X, Xbox Series S e PC, como, por exemplo, no recente remake de Layers of Fear (2023). Ambos os jogos podem utilizar as novas tecnologias da engine, como Nanites para reproduzir objetos com alto nível de detalhes e Lumen para iluminação mais realista.

Apesar de os jogos estarem dentro do possível pelo potencial da engine, a cautela de jogadores é justificada por se tratarem de estúdios desconhecidos. Unrecord ao menos está disponível pela loja digital Steam, o que indica a intenção de lançamento em algum momento. Lost Fragment, por ora, só existe com um anúncio em formato de vídeo.