'LoveGPT'? ChatGPT é usado para golpes em apps de namoro; saiba evitar

O LoveGPT consegue armazenar dados como interações, mensagens, fotos e texto de perfil em pelo menos 13 aplicativos de relacionamento. A lista conta com nomes populares entre os usuários, como Tinder , Bumble, Facebook Dating e OkCupid. Ainda segundo os estudiosos, o sistema contém funções e referências relacionadas ao Vietnã, o que provavelmente indica a nacionalidade do criador da ferramenta. A seguir, veja mais detalhes sobre o LoveGPT.

O LoveGPT é um programa malicioso surgiu há pelo menos uma década, mas segue em desenvolvimento, incorporando e atualizando funcionalidades e se adaptando a novas plataformas de namoro. A novidade é que agora a ferramenta utiliza o ChatGPT para gerar interações que parecem cada vez mais autênticas. Por meio do robô da OpenAI , o LoveGPT consegue criar descrições de perfil falsas, solicitar número de telefone, abordar possíveis vítimas e conversar de forma muito semelhante aos humanos. Como as plataformas geralmente precisam verificar seus usuários por meio de endereços de e-mail exclusivos ou até mesmo exigir contas verificadas por telefone, a ferramenta possui um gerenciamento completo de números de celular e endereços eletrônicos.

O golpe tem diversos recursos de anonimato online, criando um grande número de contas falsas, recebendo e escrevendo e-mails e interagindo com os outros perfis. O software também consegue identificar os interesses dos usuários, enviar curtidas, armazenar e alterar cookies. Também suporta a extração de fotos das plataformas e o download de conteúdo HTML sobre qualquer página visitada. Além dos danos emocionais e da perda de tempo com interações simuladas, usuários podem acabar tendo prejuízos financeiros e exposição de informações pessoais.

De acordo com os pesquisadores da Avast, há pelo menos 13 plataformas de relacionamento com as quais o LoveGPT têm interagido. Além de simular flertes de forma eficaz, o programa consegue se adaptar ao estilo de cada aplicativo, podendo, por exemplo, aparentar romantismo no Bumble a gosto por viagens no Zoosk. Confira a lista, a seguir.