LuzIA no WhatsApp: IA agora informa previsão do tempo; veja como usar

A LuzIA , assistente virtual que funciona no WhatsApp , agora oferece aos usuários informações sobre previsão do tempo e condições climáticas no momento da solicitação. Esse é o primeiro recurso em tempo real disponível no serviço de inteligência artificial lançado em julho . Muitas plataformas de IA, como como o ChatGPT — que faz parte do sistema da LuzIA — , já não tem mais limitações de conteúdos datados , e usam mecanismos de buscas para coletar informações mais recentes. A seguir, saiba mais sobre as atualizações da assistente de IA.

LuzIA no WhatsApp: assistente de IA tem nova identidade visual e atualizações em recursos — Foto: Reprodução/techTudo

Para conversar coma LuzIA e perguntar a previsão do tempo, basta enviar perguntas como "Qual o clima hoje em São Paulo?”, “Qual a previsão para amanhã no Rio de Janeiro?”, “Vai chover hoje?”, “Devo levar guarda-chuva hoje?”, entre outros questionamentos para o número (11) 97255-30361. O link de acesso também está disponível no site (https://www.luzia.com/br) e o serviço é gratuito.

Outra mudança no serviço de IA é que a LuzIA ganhou um novo avatar e site oficial. É importante fica de olho na verificação do contato para ter certeza de que se trata do canal correto da marca. Na primeira versão, a assistente era mais próxima de uma figura 3D, mas agora tem traços de um desenho feito a lápis.

A assistente de inteligência artificial também ganhou algumas atualizações no serviço de criar imagens para oferecer melhores resultados. No início do operação, a LuzIA apresentava alguma dificuldade neste recurso, compartilhando fotos que tinham pouca relação com o comando solicitado, mas tem sido aprimorado desde o lançamento.

Com informações de LuzIA.

