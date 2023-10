Máfia da Dor: veja sinopse, elenco e trailer do novo filme da Netflix

Com duas horas de duração, o longa-metragem tem roteiro assinado por Wells Tower e é uma adaptação do livro homônimo de Evan Hughes, lançado em 2022. A seguir, confira mais detalhes de Máfia da Dor, como sinopse, elenco e repercussão.

A protagonista de Máfia da Dor é Liza Drake (Emily Blunt), uma mãe solo e falida que faz o possível para dar o melhor para sua filha doente, Phoebe (Chloe Coleman). No entanto, desempregada e sem perspectiva nenhuma, ela consegue inesperadamente arranjar um trabalho em uma startup farmacêutica, cuja tarefa é vender um analgésico potente. Porém, a protagonista passa a entrar em um dilema envolvendo questões éticas que a levam a se envolver em um esquema criminoso por ganância, prejudicando todos ao seu redor.

Estrelado por Emily Blunt ( O Diabo Veste Prada ) no papel da protagonista Liza Drake e Chris Evans (Capitão América) interpretando Pete Brenner, o elenco de Máfia da Dor ainda reúne grandes nomes do cinema. Outras estrelas conhecidas sãos Catherine O'Hara ( Elementos ) dando vida à Jackie, Andy Garcia (Os Intocáveis) vivendo o Dr. Neel, Chloe Coleman ( Dungeons & Dragons: Honra Entre Rebeldes ) como intérprete de Phoebe e Jay Duplass ( Percy Jackson e os Olimpianos ) como Brent Larkin.

Máfia da Dor não agradou à imprensa especializada, apesar de ser muito aguardado pelo público. Nos principais agregadores, como o IMDb, por exemplo, a produção americana debutou com nota 5.7, tendo como base 461 considerações.

No Rotten Tomatoes o cenário negativo não é diferente. Lá, o trabalho de David Yates conquistou apenas 27% de aprovação dos críticos. Segundo o consenso do site, "Máfia da Dor tem ótimos atores e uma premissa que vale a pena, mas a execução sem brilho condena esse olhar dramático sobre a epidemia de opióides."

Para o jornalista Jordan Hoffman, do The Messenger, o projeto, apesar de "algumas atuações decentes e um tema interessante", não consegue "evitar a overdose de clichês". Da mesma forma, Barry Levitt, da Empire Magazine, enfatiza que mesmo com a "essência de uma história convincente", o longa oferece apenas personagens rasos, além de "uma narrativa sem riscos e um ritmo instável".