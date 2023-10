Maxmilhas em recuperação judicial: entenda o que muda na compra de passagens

A Maxmilhas entrou, na última segunda-feira (2), em recuperação judicial. O pedido foi acatado pela Justiça Federal de Minas Gerais, que incluiu a empresa de passagens aéreas no processo em andamento da 123 Milhas — já que as duas companhias fazem parte do mesmo grupo e enfrentam dificuldades semelhantes. No entanto, apesar da crise financeira, a Maxmilhas afirma que vai manter suas atividades normalmente e que não cancelará nenhuma passagem ou reserva de hospedagem adquirida pelos usuários nos últimos meses.

A empresa havia pedido ao Tribunal de Justiça de Minas Gerais para ser incluída na recuperação judicial da 123 Milhas em 21 de setembro. Além da Maxmilhas, a plataforma Lance Hotéis também foi incorporada ao processo. Somando as diA seguir, entenda o que muda na companhia de passagens aéreas pós entrar em recuperação judicial.

Maxmilhas entra em recuperação judicial

O que aconteceu com a Maxmilhas?

A Maxmilhas pediu para ser incluída na recuperação judicial da 123 Milhas porque, assim como a empresa do mesmo grupo, enfrenta dificuldades no mercado de viagens online. Com o processo, a companhia espera estabelecer novamente o seu equilíbrio financeiro e quitar todas as suas dívidas recentes. No entanto, a companhia reitera que não cancelará passagens nem reservas de hotéis adquiridas pela plataforma. Além disso, novas ofertas de pacotes de viagens serão disponibilizadas normalmente nos próximos dias.

Maxmilhas é confiável?

Segundo a plataforma Reclame Aqui, especializada em reclamações de serviços online, a empresa Maxmilhas tem avaliação de 8,4 nos últimos seis meses — que é considerada ótima. Além disso, 91,7% de todas as reivindicações feitas no site foram solucionadas. Esses são indicativos consideráveis para afirmar que a companhia de passagens aéreas é, sim, confiável.

No entanto, vale considerar que, antes do escândalo da 123 Milhas, a plataforma também era considerada confiável. Logo, com a crise no mercado online de viagens, é preciso ter cuidado ao fazer investimentos na área, independentemente da empresa.

Telefone Maxmilhas

O número de telefone da Maxmilhas é +55 31 9468-0046. Com eles, os clientes podem entrar em contato com a empresa por meio do WhatsApp. Os usuários também podem acessar a central de dúvidas da empresa (https://ajuda.maxmilhas.com.br/hc/pt-br) para tirar dúvidas e procurar esclarecimentos.

