Mega Man X Dive Offline: gameplay e requisitos do game de ação da Capcom

Mega Man X Dive Offline é um relançamento do game gratuito Mega Man X Dive, porém agora de forma paga e sem as microtransações para obter heróis do original. O jogo mistura estágios de ação inspirados na clássica franquia da Capcom com uma mecânica "Gacha" de ganhar personagens e armas cada vez melhores para usá-las em sua aventura.