Melhor aparelho para transformar TV em smart: oito modelos para comprar

Os aparelhos que prometem transformar qualquer TV ou display em um equipamento smart se tornaram muito populares. Além de preços mais acessíveis, eles têm uma oferta maior no mercado com soluções de marcas como Apple , Google , Xiaomi , Intelbras e muitas outras. Os preços destes dispositivos variam entre cerca de R$ 270 para o modelo Roku Express e podem chegar a quase R$ 1.500, como é o caso da Apple TV 4K . No site da Amazon , é possível que você invista menos do que nas lojas oficiais.

Estes aparelhos não são só uma alternativa para quem tem uma TV ou monitor que não conta com recursos smart, mas também para quem tem um equipamento com sistema mais limitado. A seguir, para ajudar a encontrar o dongle ideal para sua TV, o TechTudo apresenta mais detalhes de oito modelos disponíveis no varejo online.

Roku Express 4K é uma opção de aparelho para transformar TV em smart — Foto: Divulgação/Roku

A Roku é uma fabricante que oferece soluções que privilegiam o custo-benefício. O Roku Express 4 é um media center pequeno que, apesar de ser uma solução de entrada, já oferece suporte à resolução 4K, o que por sua vez, vai exigir compatibilidade por parte dos serviços utilizados.

Por falar em serviços, o Roku Express é compatível com os principais serviços de streaming, mas por trazer um sistema operacional proprietário, utiliza uma loja de aplicações um pouco mais limitada que outras soluções de sistemas como Android ou Google TV.

2. Intelbras IZY Play – a partir de R$ 270

A smart box da Intelbras é mais uma solução custo-benefício. Assim como o aparelho da Roku, o modelo IZY Play tem como diferencial a alternativa de saída de vídeo AV, além da HDMI — o que garante uma compatibilidade ainda maior para o equipamento. O controle remoto é bem simples e entrega acesso rápido aos principais serviços como Netflix, YouTube e Globoplay.

O aparelho conta com um processador quad-core de 1,2 GHz, que por sua vez, promete oferecer desempenho adequado para manter a fluidez com o sistema operacional Android TV 9. O sistema é uma opção mais versátil, afinal, é compatível com uma infinidade de serviços e apps disponíveis na loja de aplicativos do Google.

O Intelbras IZY Play oferece suporte apenas a resolução Full HD, mas como mencionado, a saída AV é um diferencial e tanto, principalmente considerando o mercado brasileiro, onde ainda existem usuários que utilizam as TVs de tubo.

Intelbras Izy Play — Foto: Divulgação/Intelbras

O Chromecast do Google é um dos pioneiros no segmento, mas a versão com Google TV é uma das mais recentes da série. É o primeiro modelo a não exigir um smartphone ou PC pareado para transmitir conteúdo.

Como o nome sugere, o dongle traz sistema operacional Google TV. Assim como o Android TV, o media center é uma solução compatível com os principais serviços online, além de ter compatibilidade com praticamente qualquer app para Android.

O aparelho se conecta por HDMI e promete oferecer alta qualidade de imagem e som. Ele também é compatível com resolução UHD (4K), HDR, até 60 Hz e com suporte ao Dolby Audio. O modelo aceita comandos de voz com o Google Assistente e conta ainda com um controle remoto bem compacto.

Chromecast com Google TV 4K com Controle Remoto HDMI Wi-Fi - Branco — Foto: Reprodução/Amazon

4. Namolit TV Stick – a partir de R$ 314

O Namolit TV Stick é mais um aparelho no formato de dongle que conta com sistema operacional Android, assim como boa parte dos tv box modernos. Ele é oferecido por meio de importação.

O aparelho é bem pequeno e tem um formato similar ao Mi TV Stick da Xiaomi. Ele apresenta um controle remoto muito semelhante ao da fabricante chinesa, sugerindo que se trata de um equipamento white label — dispositivos com especificações similares a de outros modelos mas que em algumas regiões são vendidos com outras marcas.

Segundo as especificações apresentadas, o Namolit TV Stick oferece suporte à resolução 4K a 60 Hz e conta com processador Mali-G31 e 2 GB de RAM LPDDR4. A tendência é que a experiência com o aparelho seja bem similar ao que se pode ter com um Chromecast ou TV com Android.

Namolit TV Stick — Foto: Reprodução/Amazon

O Chromecast de terceira geração é mais um dongle HDMI do Google com formato de disco que permite o espelhamento de conteúdo de seu smartphone, tablet ou PC por meio do navegador Chrome (ou qualquer navegador baseado no Chromium, como o Microsoft Edge).

A diferença desta versão do Chromecast para os demais dispositivos apresentados, é que o Chromecast 3 depende de um aparelho conectado para acessar o conteúdo, de modo que, apenas com o dongle, os usuários não conseguem acessar os serviços.

Curiosamente, o Chromecast 3 tem aparecido com um valor mais alto que a versão que já vem com sistema Google TV e controle remoto, o que não faz sentido, uma vez que o Chromecast 3 é simplesmente uma solução que viabiliza o espelhamento de conteúdos em sua TV.

Chromecast 3 chegou ao Brasil em 2018 — Foto: Yuri Hildebrand/TechTudo

O Fire TV Stick é o dispositivo da Amazon que promete transformar sua TV em smart. É uma solução muito popular, que como era de se esperar, entrega integração com a assistente Alexa da Amazon.

O equipamento é mais um bem compacto e tem um formato similar a outras soluções que lembram uma espécie de pen drive grande com conexão HDMI. O sistema operacional é o Fire OS, que é uma espécie de Android modificado. Ainda que não tenha acesso a loja de apps oficial do Google, ele é compatível com aplicativos no formato Android (.apk).

O controle remoto do equipamento oferece microfone integrado, acesso rápido a serviços e uma navegação muito simplificada. O Fire Stick padrão, entrega exibição em Full HD 60 Hz, assim como o modelo Lite, mas existe também uma versão 4K do equipamento.

O Fire TV Stick é o dispositivo da Amazon que promete transformar sua TV em smart — Foto: Fernando Souza/TechTudo

7. Xiaomi Mi TV Stick – a partir de R$ 258

O dispositivo da Xiaomi tem um design e proposta muito similar a de alguns de seus concorrentes. O produto é mais um que conta com sistema operacional Android e, por isso, tende a proporcionar mais versatilidade para o equipamento.

Assim como outros aparelhos de TV box Android, há compatibilidade com Google Assistente e Chromecast integrado. Um aspecto importante é o acesso direto à loja de aplicativos do Google — o que torna a usabilidade muito mais fácil.

Com um processador quad-core e 1 GB de memória RAM, o desempenho tende a ser adequado, mas nada impressionante. O Mi TV Stick é mais uma solução destinada a resolução Full HD e não oferece nenhum diferencial muito relevante em relação aos concorrentes.

O Mi TV Stick da Xiaomi tem proposta similar a de alguns concorrentes — Foto: Paulo Alves/TechTudo

A solução da Apple, assim como outros produtos da marca, é uma alternativa premium em seu segmento. O dispositivo promete entregar muita fluidez e respostas rápidas. Ele oferece suporte a resolução 4K e tem integração com demais dispositivos com iOS ou macOS.

Com um elegante formato de caixinha, o Apple TV 4K traz um processador A12 Bionic. Além de performance para navegação, ele promete oferecer mais desempenho gráfico para quem também pretende jogar no aparelho. O dispositivo é compatível com o serviço Apple Arcade.

O suporte a recursos como HDR e Dolby Vision também está presente, e claro que além dos serviços da Apple como Apple TV+ e Apple Music, o aparelho também é compatível com outros serviços disponíveis para os dispositivos Apple.

Apple TV 4K é o modelo mais caro da lista — Foto: Anna Kellen Bull/TechTudo

