Melhor App de Banco do Brasil: TechTudo consagra o melhor serviço de 2023

A votação popular ficará aberta de 23 de outubro até novembro, e os resultados do Melhores do Ano serão divulgados no mesmo mês, ainda sem data oficial. A seguir, veja como participar e confira quais são os cinco candidatos a App de Banco do ano, os critérios de avaliação e o time de jurados especializados.

Confira os finalistas e como votar no Melhor App de Banco de 2023 — Foto: Reprodução/TechTudo

Os bancos digitais e demais instituições financeiras online investem cada vez mais na experiência do usuários em recursos para facilitar a vida dos clientes no celular. Em 2023, muitos destes serviços lançaram recursos de atendimento com inteligência artificial, criaram novas modalidades de crédito, cartões e investimentos. O ano também foi marcado por iniciativas financeiras importantes, como o Desenrola Brasil, que conta com a participação de finalistas do prêmio. A seguir, confira os critérios do TechTudo para selecionar e avaliar os finalistas na categoria App de Banco do Ano.

Critérios

Recursos: este critério analisa e compara os diferentes recursos disponíveis em cada banco digital. A ideia é avaliar as funções e facilidades que cada app oferece e se funcionam na prática.

Segurança: neste tópico, são julgadas as funções de segurança cada banco digital tem e a eficácia delas para garantir a proteção dos usuários.

Interface: nesse critério, levamos em conta como é a interface de cada banco digital. Avaliamos, por exemplo, se a usabilidade é simples e se o acesso às funções é fluido e intuitivo.

Inovação: como cada um dos bancos digitais inova a partir das funções disponíveis no aplicativo. Avaliamos se a plataforma digital vai além do tradicional e padrão neste tipo de serviço.

Feedback dos usuários: este critério procura entender a opinião dos correntistas sobre os apps de banco. Serão consideradas comentários em redes sociais, sites de defesa do consumidor e também nas lojas de apps, como Google Play Store e App Store.

Apps de Banco finalistas de 2023

Em 2023, o PicPay também anunciou diversas novidades. A instituição financeira aumentou o catálogo de investimentos na plataforma, incluindo uma poupança coletiva para crianças. O app também ganhou um cartão de crédito de rápida aprovação e passou a funcionar de forma integrada com Apple Pay, Google Pay e Samsung Wallet.

O C6 Bank é destaque principalmente pela oferta de produtos dentro da plataforma. O usuário pode ter acesso a uma conta global que permite guardar saldo em dólar e diversas modalidades de cartões de crédito incluindo o Carbon, equivalente ao cartão Black da Mastercard.

A conta digital do Banco Inter não possui tarifas nem taxas de manutenção e também oferece transferências e saques sem custo adicional. Entre as facilidades do app estão o programa de pontos Inter Loop e um catálogo para fazer investimentos.

O Neon também é uma instituição de pagamentos digital que permite a criação de uma conta, oferece serviço de cartões de crédito e débito e também tem modalidades de empréstimo. O design do app tem toques de gamificação que diferenciam a plataforma.

MDA TT 2023 conta com time de jurados para eleger o melhor app de banco do Brasil — Foto: Arte/TechTudo

Time de jurados

O TechTudo convidou cinco jurados especializados em tecnologia para decidir qual é o melhor App de Banco de 2023. Conheça o time completo:

Jonathan Arend: principal Consultant de Cybersecurity da keeggo

Lucas Lima: editor-assitente do Tecnoblog

Juliana Nascimento: apresentadora e Analista de Produto Canaltech

Melissa Cruz Cossetti: estrategista de Conteúdo no Canaltech

Emanoelle Santos: repórter de Tecnologia do El País

Votação popular