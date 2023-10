Melhor caixa de som de 2023: veja as finalistas do prêmio do TechTudo e vote

O Prêmio Melhores do Ano do TechTudo está de volta. O evento vai consagrar os melhores celulares, eletrônicos, jogos, apps e caixas de som. Para definir os grandes vencedores, o TechTudo convidou um júri especializado e, mais uma vez, vai contar também com a participação do público em uma votação aberta. Os jurados seguirão critérios pré-definidos para avaliar os finalistas e a votação será encerrada no dia 3 de novembro. Os vencedores serão anunciados em uma live, prevista para acontecer semanas antes da Black Friday 2023, evento de compras marcado para o dia 24 de novembro. Os consumidores podem contar com a ajuda do Prêmio para escolher em qual aparelho investir na data.