Melhor fone de ouvido de 2023: prêmio do TechTudo elege destaque; vote

O Prêmio Melhores do Ano do TechTudo chega à quinta edição em 2023 para eleger os produtos preferidos em diversas categorias, como eletrônicos , apps e jogos . A partir desta quarta-feira (18) divulgamos os indicados a melhor fone de ouvido do ano. Assim como acontece com as outras categorias, uma equipe de especialistas e uma votação aberta ao público do site definem dois vencedores; um eleito pelo júri técnico e outro pelo voto popular. A votação ficará aberta até o dia 3 de novembro, a tempo de ajudar os consumidores na Black Friday 2023 , marcada para o dia 24 do mesmo mês.

A cada ano, as fabricantes de fone de ouvido surpreendem com lançamentos de aparelhos com alta qualidade de som, por isso, alguns diferenciais pesam na hora de escolher o melhor dispositivo. A seguir, confira os fones finalistas do Prêmio Melhores do Ano TechTudo 2023. Veja também quais são os critérios para avaliação e quem são os jurados.

Melhor fone de ouvido de 2023: prêmio do TechTudo elege destaque — Foto: Arte/TechTudo

Critérios

1. Custo-benefício

Aliar um bom fone de ouvido com um preço atrativo é um critério importante. Alguns aparelhos têm custo elevado porque oferecem os recursos mais avançados do mercado. Isto melhora a experiência do consumidor e, por isso, às vezes vale a pena investir um pouco mais para não se frustrar com o desempenho inferior de fones muito baratos.

2. Design e conforto

Algumas pessoas dependem do fone de ouvido para trabalhar, enquanto outras ouvem música por várias horas ao dia. Conforto é um fator muito importante do acessório, seja ele intra-auricular ou um headphone. Além disso, um design com resistência a água, suor e poeira pode ser fundamentel para os praticantes de exercícios físicos.

3. Qualidade do som

O fone bonito e barato também precisa ser bom, certo? Se o objetivo principal é escutar música ou usar o acessório para o trabalho diário, uma qualidade do som que atenda às expectativas é muito importante. Aqui serão levadas em consideração as especificações técnicas dos modelos.

4. Recursos e integração

Recursos como compatibilidade com áudio 3D ou espacial são diferenciais positivos. Cancelamento de ruído ativo (ANC) já é uma característica fundamental de modelos premium. A conectividade e compatibilidade com múltiplos dispositivos também é importante.

5. Bateria

Um dispositivo portátil usado por longos períodos precisa resistir a todo este tempo. Portanto, a bateria precisa acompanhar os recursos que o acessório entrega. O cancelamento de ruído, por exemplo, tende a consumir mais energia. A autonomia do fone e da sua caixinha será avaliada neste critério.

Finalistas

AirPods Pro 2 (Apple)

Os AirPods Pro de segunda geração foram lançados originalmente em 2022, mas receberam uma atualização em 2023 com porta USB-C e proteção contra poeira. Além disso, o fone da Apple também conta com cancelamento de ruído adaptável, resistência à água e suporte a áudio espacial com Dolby Atmos. A bateria promete durar até 30 horas com o estojo de recarga. A fabricante não divulga especificações de drivers. O preço oficial é de R$ 2.599.

AirPods Pro 2 recebeu case com USB-C em 2023 — Foto: Divulgação/Apple

Beats Studio Buds+

O Beats Studio Buds+ é outro fone da Apple, mas que leva a marca Beats, de propriedade da maçã. Ele chegou ao Brasil em maio com cancelamento de ruído ativo, áudio espacial e certificação IPX4 contra suor e água. A bateria tem promessa de até 36 horas com a case de recarga. As especificações técnicas de drivers de áudio também não são divulgadas. O preço oficial é de R$ 1.799.

Beats Studio Buds+ tem case com design transparente — Foto: Divulgação/Apple

FreeBuds 5i(Huawei)

O FreeBuds 5i é um fone de ouvido lançado pela Huawei no início do ano. Ele conta com cancelamento de ruído ativo, bateria para até 28 horas e se posiciona como um modelo abaixo do FreeBuds Pro 2, lançados em 2023, e do FreeBuds Pro 3, previsto para o fim deste ano. Com driver dinâmico de 10 mm, ele tem certificação Hi-Res para áudio de alta resolução e proteção IP54 contra água e suor. O preço sugerido ao varejo é de R$ 499.

Huawei FreeBuds 5i tem driver dinâmico de 10 mm — Foto: Divulgação/Huawei

JBL Tour Pro 2

O JBL Tour Pro 2 é um fone de ouvido intra-auricular com drivers de 10 mm. Ele conta com cancelamento de ruído adaptativo, som espacial e um display externo na case de carregamento para controlar algumas opções. Com preço oficial de R$ 1.699, ele tem ainda resistência IPX5 contra água.

JBL Tour Pro 2 — Foto: Divulgação/JBL

Redmi Buds 4 Pro (Xiaomi)

O Redmi Buds 4 Pro é um fone de ouvido da Xiaomi que está disponível no Brasil com preço oficial de R$ 989,99. Ele tem cancelamento de ruído ativo, Bluetooth 5.3 e bateria para até 36 horas. O fone conta ainda com drivers de 10 mm e certificação Hi-Res.

Redmi Buds 4 Pro — Foto: Divulgação/Xiaomi

Avaliadores

Bruna Souza Cruz - Editora-assistente do Guia de Compras do UOL

Jacson Boeing - Co-fundador e editor no Adrenaline

Joyce Macedo - Apresentadora no Loop Infinito

Paulo Barba - Apresentador do canal Barba Sou Eu

Rubens Achilles - Editor de Informática & Eletrônicos no TechTudo

Votação Popular

O público também pode participar da votação e eleger seus produtos favoritos do ano de cada categoria. Clique aqui e VOTE no melhor fone de ouvido. O modelo vencedor receberá o título de "Fone do Ano — Voto Popular".

🥇 Revelação dos vencedores

Os vencedores do Melhores do Ano 2023 serão revelados em novembro. Na ocasião, vamos conhecer os destaques da tecnologia segundo a opinião dos especialistas e dos leitores. Em breve, o TechTudo vai divulgar mais detalhes sobre o evento de premiação, que acontece a tempo de ajudar os consumidores nas compras da Black Friday 2023, em 24 de novembro.

🎥 Echo Buds: o fone de ouvido da Amazon vale a pena?