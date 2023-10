A Samsung oferece amplo catálogo de opções para quem deseja comprar um notebook no Brasil. De modelos de entrada como o Samsung Book KV3BR a equipamentos profissionais de alto desempenho, como o Galaxy Book3 Ultra, é possível encontrar alternativas para qualquer perfil e tipo de uso. Os aparelhos contam com o sistema operacional Windows 11 , processadores Intel de diferentes linhas, SSDs com até 1 TB para armazenamento, até 32 GB de RAM e as principais tecnologias da fabricante sul-coreana.

No site da Amazon, os modelos apresentam preços que partem de R$ 2.189 até quase R$ 15.000. O modelo mais em conta da lista é o Samsung Book KV3BR. O equipamento é indicado para tarefas mais básicas como estudos e trabalho. Enquanto isso, o Galaxy Book3 Ultra é voltado para profissionais que precisam de maior desempenho no dia a dia e, por isso, o preço é bastante elevado. A seguir, o TechTudo preparou informações e características dos principais notebooks da Samsung em 2023.

Melhor notebook da Samsung em 2023: veja os modelos lançados neste ano — Foto: Divulgação/Samsung

Samsung Book KV3BR

O Samsung Book NP550XDA-KV3BR é o principal modelo da linha Samsung Book no Brasil. Com preços mais acessíveis do que a linha Galaxy Book, o dispositivo ainda é capaz de oferecer eficiência e desempenho numa ampla variedade de usos. Dentre seus diferenciais, conta com Windows 11 de fábrica, slots para HDD e SSD e tela LED Full HD de 15,6 polegadas.

O Samsung Book ‎NP550XDA-KV3BR conta com SSD de 256 GB — Foto: Foto: Divulgação/Samsung

O KV3BR é um modelo que desperta interesse pelo seu preço, mas sem abrir mão de qualidades para quem busca um notebook para estudo e trabalho. Disponível na cor cinza e com pouco mais de 1800 gramas, o aparelho pode ser transportado, sem grande esforço, em mochilas ou bolsas para atividades fora de casa. Suas dimensões são de 359,2 x 241,3 x 18,8 mm. Em suas laterais, o laptop conta com grande variedade de entradas: uma porta HDMI, uma porta USB-C, uma porta USB 3.0 e outra 2.0, um leitor microSD, e um combo com saída e entrada para fone e microfone. Em relação à conectividade, o KV3BR é compatível com Bluetooth 5.1 e Wi-Fi 5.

No que diz respeito aos seus componentes, o dispositivo oferece especificações compatíveis com um modelo acessível e de entrada: memória RAM DDR4 de 4 GB, armazenamento SSD NVMe de 256 GB (com espaço para aumento em HDD e SSD) e placa de vídeo integrada Intel UHD Graphics. Seu processador é um Intel Core i3 1115G4 e sua bateria é de 43 Wh. Outro ponto positivo do KV3BR é sua moldura na tela, de apenas 6,7 mm, permitindo maior utilização do espaço disponível.

O Samsung Book KV3BR pode ser encontrado por a partir de R$ 2.189.

Galaxy Book2

Embora tenha sido lançado no Brasil no segundo semestre de 2022, o Galaxy Book2 ainda é popular pelo ótimo seu custo-benefício. Segunda geração da linha Galaxy Book, o notebook tem ótimas especificações e garante eficiência para uso no cotidiano e em tarefas específicas.

O Galaxy Book2 vem com tela de 15 polegadas — Foto: Foto: Divulgação/Samsung

Disponível na cor grafite, o aparelho é revestido em alumínio e tem design moderno. Em suas laterais, conta com leitor microSD, uma porta HDMI, duas portas USB-C, uma porta USB-A 3.2 e outra 2.0 e um combo de saída/entrada de áudio para fone e microfone. A tela do Book 2 é de 15,6 polegadas, com resolução Full HD (1920x1080) e antirreflexo. O dispositivo conta com teclado numérico, pesa 1800 gramas e tem dimensões compactas (358,2 x 236,9 x 18,5 mm).

Já em seus componentes, o Galaxy Book2 oferece bom desempenho para seu usuário: armazenamento interno de 256 GB através de um SSD NVMe, 8 GB de memória RAM DDR4, processador Intel Core i5-1235U e placa de vídeo integrada Intel Iris Xe Graphics. Por ser da linha Galaxy, o notebook é compatível para integração com tablets, fones e smartphones do ecossistema Galaxy.

O Samsung Galaxy Book2 pode ser encontrado por a partir de R$ 3.349 no varejo.

Galaxy Book 3

Com lançamento em maio de 2023, o Galaxy Book3 é o modelo base da linha Galaxy Book, que já está no seu terceiro ano. Mesmo sendo o modelo inicial de sua geração, o dispositivo é capaz de entregar uma performance satisfatória nas atividades cotidianas, sendo ideal para estudo e trabalho. O notebook conta com o Windows 11, 512 GB de armazenamento no seu SSD NVMe, uma placa de vídeo integrada Intel Arc A350M de 4 GB e uma tela Full HD de 15,6 polegadas antirreflexiva. Para o processador, é possível encontrar duas versões: o mais barato Intel Core i5-1340P e o superior Intel Core i7-1360P. Da mesma forma, o aparelho conta com duas opções de memória RAM: 8 GB e 16 GB.

Galaxy Book3 é ideal para estudo e trabalho — Foto: Divulgação/Samsung

O notebook tem uma bateria de 54 Wh, que permite até 14 horas de autonomia. O carregador fast charge proporciona mais de 5 horas de autonomia com 30 minutos de carga.

O Galaxy Book3 está disponível somente na cor grafite, e suas características físicas permitem grande mobilidade: sua estrutura de alumínio pesa apenas 1.600 gramas, e suas dimensões são de 356.6 x 229.1 x 15.4 mm (largura, profundidade e altura). O notebook conta com duas portas USB-C, duas portas USB-A 3.2, uma HDMI, uma entrada microSD e um combo com saída para fone e entrada para microfone. Como os modelos anteriores da linha, o Galaxy Book3 é integrado ao ecossistema Galaxy, permitindo maior sincronia e melhor uso com outros dispositivos como tablets, fones bluetooth e smartphones Galaxy.

O Samsung Galaxy Book3 pode ser encontrado por a partir de R$ 4.599 no site oficial.

Galaxy Book3 360

O Galaxy Book3 360 é o modelo mais versátil da última linha da Samsung. Ele é voltado para usuários com perfil variado e que visam diferentes formas de uso no cotidiano. Seu grande diferencial é o design 2 em 1, permitindo que o dispositivo possa ser utilizado como um notebook tradicional ou dobrado no modo tablet, com uma tela sensível ao toque. Outro destaque é seu peso, que é de menos de 1.500 gramas na sua versão mais robusta.

Galaxy Book3 360 é voltado para diversas tarefas do uso cotidiano — Foto: Rubens Achilles/TechTudo

Disponível em dois tamanhos diferentes, o Book3 360 oferece grande flexibilidade no seu uso. A tela, com opções de 13,3 e 15,6 polegadas, conta com resolução Full HD Super AMOLED (1920x1080), além de volume de cor de 120%. Ainda sobre a tela, o Book3 360 é o único modelo da linha com touchscreen, para maior aproveitamento do modo tablet. Dessa forma, o aparelho é eficaz no aproveitamento de apps e programas de ilustração, edição e criação. O notebook também oferece suporte para a S Pen, caneta da linha Galaxy destinada para tablets e smartphones Samsung.

Em relação aos seus componentes e suas especificações, o notebook mantém o padrão de qualidade da linha Galaxy Book 3. Com Windows 11 e placa de vídeo integrada Intel Iris Xe Graphics, são oferecidas versões com os processadores Intel Core i5 e i7, ambos de 13ª geração. Há também variedade em relação à memória RAM do aparelho, com versões de 8 GB e 16 GB LPDDR4x. No armazenamento, são encontradas versões com SSDs NVMe de 256 GB, 512 GB e 1 TB.

Suas laterais apresentam uma porta HDMI, uma porta microSD, uma porta USB-A 3.2, uma porta Thunderbolt 4 e uma porta USB-C, além de porta de áudio de 3,5 mm.

O Galaxy Book3 360 pode ser encontrado por a partir de R$ 7.628.

Galaxy Book3 Ultra

O Galaxy Book3 Ultra é o modelo mais avançado da fabricante sul-coreana, e suas especificações garantem excelente desempenho em atividades pessoais e profissionais de grande exigência, como edições de imagem e vídeo e criação de conteúdo digital. Com uma tela de 16 polegadas, resolução de 3K (2880x1800) e uma taxa de atualização de 120 Hz, a visualização que o dispositivo oferece é nítida e vibrante. Ainda sobre suas características externas, o dispositivo está disponível apenas na cor grafite, e pesa aproximadamente 1.800 gramas.

O Galaxy Book3 Ultra é o modelo mais avançado da Samsung — Foto: Reprodução/Amazon

Com o Windows 11 como sistema operacional de fábrica, o Book3 Ultra oferece os melhores componentes dentre os notebooks Samsung: 32 GB de memória RAM LPDDR5, um SSD de 1 TB para armazenamento e uma placa de vídeo NVIDIA GeForce RTX4050 ou 4070, a depender da versão. Também há diferenças no processador de acordo com a versão, com as opções Intel Core i7 ou i9, ambas de 13ª geração.

Seu sistema de alto-falante Dolby Atmos é quádruplo, proporcionando maior imersão no consumo de jogos, filmes e músicas, mesmo sem fones de ouvido. Além disso, seu touchpad apresenta aumento de 39% no tamanho em relação ao Galaxy Book2 Pro, sua versão semelhante da geração anterior. Em suas laterais, o Book 3 Ultra conta com uma porta HDMI, duas portas Thunderbolt 4, mais eficientes e velozes do que as tradicionais USB-C, uma entrada microSD, uma porta USB-A 3.2 e uma porta de áudio 3,5mm.

O Samsung Galaxy Book3 Ultra pode ser encontrado por a partir de R$ 14.999.

Com informações de Samsung.

