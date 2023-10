Melhor Notebook de 2023: prêmio do TechTudo elege destaque; vote

O Prêmio Melhores do Ano do TechTudo retorna para mais uma edição em 2023. A votação para eleger os melhores celulares , eletrônicos , jogos e apps vai contar com um júri técnico e participação do público. A equipe especialista vai julgar os destaques com base em critérios pré-definidos, e a votação popular ficará aberta do dia 24 de outubro até 3 de novembro. Os ganhadores serão divulgados por meio de uma live, prevista para acontecer em novembro. A premiação antecede a Black Friday 2023 , que tem data marcada para o dia 24. Assim, os consumidores poderão contar com o evento para a tomada de decisão na hora de comprar o tão aguardado aparelho tech.

Um bom notebook não é feito apenas de peças caras. O computador precisa entregar uma boa performance e uma experiência agradável ao usuário, além de bateria que suporte seu tipo de uso. O preço também precisa acompanhar a proposta do laptop, cabendo no bolso do seu público-alvo. A seguir, o TechTudo preparou a lista com os finalistas da categoria que escolhe o melhor notebook. Confira também os critérios utilizados e os jurados.

Critérios

1. Custo-benefício

Na hora de escolher um notebook é importante levar em consideração o preço de acordo com todos os recursos que o produto apresenta. Para saber se um laptop vale a pena, é importante ficar atento às especificações e compará-las com as de outros modelos. Levar este critério em consideração é fundamental para que, ao fim da compra, o consumidor se sinta satisfeito com a aquisição.

2. Bateria

Um notebook de destaque é aquele que também garante ao consumidor boas horas de uso com o equipamento longe da tomada. Por isso, a autonomia da bateria é um fator fundamental no momento de escolha de um laptop. Para quem passa muito tempo longe de um escritório ou de casa e precisa fazer uso do dispositivo, precisa estar bastante atento a este requisito.

3. Design

Certamente o usuário quer ter a experiência mais confortável ao usar um notebook. Sendo assim, os aspectos como dimensões e acabamentos são bem relevantes na hora de saber qual modelo é o ideal. Peso, forma, tamanho da tela e estilo do teclado também são fatores cruciais que contribuem para que os consumidores não tenham problemas com o uso diário do equipamento.

4. Processador

Por mais que cada modelo de notebook seja projetado para um determinado objetivo, é importante que ele cumpra aquilo que se espera dentro de suas especificações. Desde atividades mais básicas, como redações de textos, até jogos mais pesados, o processador precisa entregar as tarefas que são esperadas. A cada lançamento, é perceptível que as fabricantes investem em modelos cada vez mais velozes.

5. Fluidez do sistema

A experiência do usuário com um notebook também passa por memória RAM, armazenamento interno e qualidade da placa gráfica (GPU). A verdade é que ninguém gosta de um laptop que trava toda hora. Por isso, este critério também é fundamental para os jurados avaliarem.

Finalistas

Galaxy Book3 Ultra (Samsung)

Lançado em maio deste ano no Brasil, o Galaxy Book3 Ultra é o carro-chefe da linha Galaxy Book3. O modelo é certificado com o selo Intel Evo e contém chips Intel de 13ª geração, que podem ser Intel Core i7 ou Intel Core i9. A memória RAM LPDDR5 pode ser de 16 GB ou 32 GB. Já a placa gráfica da Nvidia varia entre RTX 4050 e RTX 4070. O sistema operacional é o Windows 11. A versão com Intel Core i7 custa R$ 14.391,23 no site oficial da fabricante. O preço oficial do laptop com i9 é de R$ 19.399,14.

Galaxy Book3 Ultra é o notebook topo de linha da Samsung — Foto: Reprodução/Samsung

MacBook Air de 15" com M2 (Apple)

O MacBook Air com chip M2 e tela de 15 polegadas da Apple foi lançado em junho deste ano, na conferência anual da empresa para desenvolvedores (WWDC 2023). Até então, o modelo com 13 polegadas era o que tinha o maior display na linha. O dispositivo é o mais fino do mundo com este tamanho de tela, apresentando apenas 11,5 mm de espessura. A versão conta com o chip M2, próprio da Apple, e o quesito bateria também aumentou, apresentando 18 horas de uso sem interrupção. O produto pesa cerca de 1,5 kg e tem um sistema de áudio espacial. No site oficial, o valor para o modelo com SSD de 256 GB é de R$ 14.999 e com SSD de 512 GB tem preço de R$ 16.999.

MacBook Air M2 com 15 polegadas foi lançado em junho — Foto: Divulgação/Apple

Dell XPS 13 Plus

Em 2023, o notebook Dell XPS 13 Plus ganhou a versão com a 13ª geração do Intel Core i7. O modelo funciona com o sistema operacional Windows 11 Pro e está disponível na cor cinza grafite. O laptop da Dell tem armazenamento SSD de 1 TB e memória de 32 GB LPDDR5. De acordo com o site oficial da fabricante, um dos destaques é que o Dell XPS 13 Plus com Intel de 13ª geração é duas vezes mais eficiente do que antes. O site diz ainda que é possível carregar 80% da bateria em menos de uma hora. Outro destaque fica para o teclado com tecnologia touch inteligente e retroiluminada. O equipamento tem 1,53 cm de altura, 29,53 cm de largura e 19,91 cm de profundidade. O preço oficial do produto é de R$ 13.445.

XPS 13 Plus com a 13ª geração Intel tem foco no design e touchpad diferente — Foto: Reprodução/Dell

Lenovo Yoga 9i (14")

Em janeiro deste ano, a Lenovo anunciou o novo notebook Yoga 9i. A versão conta com processador Intel Core de 13ª geração e sistema operacional Windows 11. Além disso, a tela OLED desse modelo tem 14 polegadas e varia entre as resoluções 2,8K (2.880 x 1.800 pixels) e 4K (3.840 x 2.400). O laptop tem 16 GB de memória RAM do tipo LPDDR5. Já o armazenamento SSD varia entre 512 GB e 1 TB. É possível encontrar três portas USB-C, duas delas com suporte a Thunderbolt 4. Ainda sobre conectividade, há uma entrada USB padrão e conexão de áudio. O modelo também apresenta suporte para Wi-Fi 6E e Bluetooth 5.2. Vale lembrar que ele tem flexibilidade multimodo de 360 graus. No site da Lenovo, o produto custa R$ 11.519,99.

Yoga 9i é um notebook premium da Lenovo — Foto: Divulgação/Lenovo

Zenbook 14X OLED (Asus)

O Zenbook 14X OLED com a 13ª geração Intel da Asus foi lançado em agosto deste ano. Ele tem processador Intel Core i9 e até 32 GB de memória RAM. São 16,9 mm de espessura e 1,5 kg de peso, com bateria de 70 Wh e carregamento rápido. O notebook tem armazenamento de 1.000 GB SSD PCIe NVME M2. Ele também opera com o sistema Windows 11. Quando se refere à conectividade, o Zenbook tem uma entrada USB 3.2, duas entradas Thunderbolt 4, uma HDMI e um conector para fone e microfone. No site da Asus, o produto com 16 GB custa R$ 9.449,10.

Zenbook 14X tem tela de 14,5 polegadas e Intel Core i9 — Foto: Divulgação/Asus

Votação Popular

O público também pode participar da votação e eleger seus produtos favoritos do ano de cada categoria. Clique aqui e VOTE no melhor notebook. O modelo vencedor receberá o título de "Notebook do Ano — Voto Popular".

🥇 Revelação dos vencedores

Os vencedores do Melhores do Ano 2023 serão revelados em novembro. Na ocasião, vamos conhecer os destaques da tecnologia segundo a opinião dos especialistas e dos leitores. Em breve o TechTudo vai divulgar mais detalhes sobre o evento de premiação, que acontece a tempo de ajudar os consumidores nas compras da Black Friday 2023, em 24 de novembro.

