Melhor produto inteligente em 2023: prêmio do TechTudo elege destaque; vote

O Prêmio Melhores do Ano do TechTudo está na quinta edição em 2023 e vai eleger os melhores produtos eletrônicos , apps e jogos . Uma das novidades deste ano é a inclusão da categoria Casa Conectada . Os indicados neste grupo podem ser conhecidos a partir desta sexta-feira (20) e dois deles serão eleitos vencedores: um pela votação da equipe de especialistas , e outro por meio de votação popular disponibilizada no site do TechTudo . O público poderá votar nos produtos preferidos até o dia 3 de novembro, data que pode auxiliar os consumidores na Black Friday 2023 , marcada para o dia 24 do mesmo mês.

Deixar a casa mais inteligente já faz parte da realidade de muitos consumidores brasileiros. Caixas de som com assistente virtual, robôs aspiradores e dispositivos controlados via app têm facilitado a vida de muita gente. A seguir, veja os finalistas da categoria Casa Conectada no Prêmio Melhores do Ano do TechTudo 2023. Confira também os critérios para avaliação dos produtos e veja quem são os jurados.

Melhor produto inteligente em 2023: prêmio do TechTudo elege destaque — Foto: Arte/TechTudo

Critérios

1. Custo-benefício

Este é um dos critérios importantes na hora de escolher um bom produto inteligente: o preço do produto precisa estar de acordo com aquilo que ele entrega. Alguns aparelhos desta categoria podem ter um custo elevado para auxiliar no dia a dia do usuário. Isto acontece porque eles oferecem os mais avançados recursos do mercado e, por isso, quem quiser adquiri-los precisa investir um pouco mais.

2. Design

O produto inteligente fica muito mais atrativo quando o aspecto visual é bem trabalhado. Como o aparelho é utilizado para facilitar o dia a dia do consumidor e, muitas vezes, também fica à mostra pela casa, as fabricantes estão desenvolvendo equipamentos elegantes e compactos. As pessoas que consomem este tipo de produto prezam, para além do que ele desempenha, pelo design na hora de comprar.

3. Integração/conectividade

A conectividade e a compatibilidade com múltiplos dispositivos certamente é um fator importante. Na hora de conectar um aparelho com os aplicativos, o usuário não quer ter dor de cabeça — pelo contrário. Ele precisa do máximo de facilidade para que o dispositivo cumpra seu papel. Por isso, produtos que oferecem versatilidade de conexões e fácil integração com diferentes sistemas tendem a estar entre os preferidos dos consumidores.

4. Recursos/desempenho

Os recursos oferecidos pelos produtos inteligentes, aliados aos seus respectivos desempenhos também são critérios para os jurados na hora da avaliação. A oferta de aparelhos com o apelo smart tem crescido ano após ano. Sendo assim, aqueles que desempenham de maneira prática as tarefas que são propostas e contam com uma gama de recursos de alta qualidade, estarão, provavelmente, na preferência do consumidor.

5. Consumo de energia/bateria

A autonomia do produto inteligente será levada em consideração neste critério. O dispositivo geralmente é utilizado por longos períodos, seja a caixa de som com assistente virtual, o robô aspirador ou um eletrodoméstico smart. Algumas funções, quando utilizadas, podem consumir mais energia, seja na bateria ou na tomada. Por isso, é importante que o produto entregue eficiência energética e que corresponda aos recursos que ele oferece.

Finalistas

Amazon Echo Dot 5

A Echo Dot 5 foi um dos principais lançamentos da Amazon no Brasil em 2023. A caixa de som com Alexa foi anunciada em maio em versões com e sem relógio. Os grandes diferenciais em relação à geração anterior foram a inclusão de um sensor de temperatura e um acelerômetro, além do aprimoramento na reprodução de sons graves. Além disso, a versão com relógio ganhou um display mais completo, que pode exibir outras informações para além do horário. O preço oficial é de R$ 429 na versão sem relógio e R$ 529 da opção completa.

Amazon Echo Dot 5 é a nova geração das caixinhas com Alexa — Foto: Divulgação/Amazon

Huawei WiFi AX3 Pro

O Huawei WiFi AX3 Pro é um roteador da marca chinesa com Wi-Fi 6 e velocidades de até 3.000 Mb/s. Ele tem controles inteligentes por meio de um aplicativo de celular, que pode diagnosticar a cobertura pela casa com um mapa de calor, além de fazer diversos outros ajustes como mudar a senha, definir prioridades e otimizar a rede. O preço sugerido é de R$ 699.

Huawei WiFi AX3 Pro — Foto: Divulgação/Huawei

Positivo Smart Robô Aspirador Wi-Fi Laser

O Smart Robô Aspirador Wi-Fi Laser é um produto da Positivo que promete alguns recursos de modelos de ponta a um preço menor do que aparelhos premium. Por R$ 2.699, ele promete mapear a casa para fazer a limpeza individual dos cômodos de forma eficiente, tudo isso com controle pelo app do celular. Além de aspirar, ele também passa pano. Há compatibilidade com Alexa e Google Assistente.

Positivo Smart Robô Aspirador Wi-Fi Laser — Foto: Divulgação/Positivo

Samsung WindFree Pro Energy

O WindFree Pro Energy é um ar-condicionado da Samsung que tem controle por aplicativo e promete alta eficiência energética. Por meio do app SmartThings, é possível gerenciar o consumo do aparelho, além de criar rotinas e regular a temperatura do aparelho em tempo real. Além disso, ele tem o modo WindFree, que fecha as paletas e promete entregar refrigeração sem vento e com baixo ruído. O preço oficial é de R$ 2.799 na versão de 9.000 BTUs e R$ 2.999 na de 12.000 BTUs. Há versões com apenas frio ou quente e frio chegando a até 24.000 BTUs.

Samsung WindFree Pro Energy — Foto: Divulgação/Samsung

Amazon Echo Pop

Outro lançamento da Amazon em 2023 foi a Echo Pop. A caixinha chegou como a opção com Alexa mais barata da última geração da marca no Brasil, custando R$ 349 no preço oficial cheio. Voltada para ambientes menores, ela conta com um alto-falante direcional frontal e design em formato de semiesfera. A Echo Pop está disponível em preto e em branco, mas pode ser pesonalizada com capinhas de silicone de diversas cores.

Amazon Echo Pop é uma caixinha de entrada com Alexa — Foto: Divulgação/Amazon

Avaliadores

Bruna Souza Cruz - Editora-assistente do Guia de Compras do UOL

Rubens Achilles - Editor de Informática & Eletrônicos no TechTudo

Wallace Moté - Editor no Canaltech

Votação Popular

O público também pode participar da votação e eleger seus produtos favoritos do ano de cada categoria. Clique aqui e VOTE no destaque de casa conectada no ano. O modelo vencedor receberá o título de "Melhor dispositivo inteligente — Voto Popular".

🥇 Revelação dos vencedores

Os vencedores do Melhores do Ano 2023 serão revelados em novembro. Na ocasião, vamos conhecer os destaques da tecnologia segundo a opinião dos especialistas e dos leitores. Em breve, o TechTudo vai divulgar mais detalhes sobre o evento de premiação, que acontece a tempo de ajudar os consumidores nas compras da Black Friday 2023, em 24 de novembro.

