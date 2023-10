Melhor smart TV de 2023: veja finalistas do prêmio do TechTudo e vote

O Prêmio Melhores do Ano do TechTudo chega à edição de 2023 para eleger os melhores eletrônicos, jogos e apps. A categoria de smat TV — assim como todas as outras — conta com um júri especializado para avaliar os finalistas, além de uma votação popular que vai escolher o melhor modelos, segundo os leitores. A votação vai até o dia 3 de novembro e os vencedores serão anunciados durante uma live, ainda no início do mês. O objetivo é consagrar os ganhadores a tempo de ajudar os consumidores na Black Friday 2023, eventos de compras e promoções marcado para o dia 24 de novembro.