Melhores do Ano 2023: veja as categorias e conheça o júri especializado

O Prêmio Melhor es do Ano TechTudo vai eleger os celulares , TVs , jogos e aplicativos que se destacaram no ano de 2023. Para isso, foram convidados especialistas em tecnologia para cada uma das categorias. Os profissionais vão avaliar quesitos como custo-benefício, inovação, qualidade, relevância, entre outros critérios importantes, para julgar os produtos e escolher os que consideram os melhores.

Os finalistas serão anunciados durante os primeiros quinze dias de outubro. Os vencedores, por sua vez, serão coroados em uma live que acontecerá em novembro — mês da Black Friday 2023. Na data, que ainda será divulgada, o melhor Celular Top de Linha, Celular Custo-Benefício, Operadora, TV, Notebook, Fone de Ouvido, Caixa de Som, Casa Conectada, Jogo do Ano, Destaque Gamer do Ano, App do Ano e App de Banco de 2023 serão divulgados. A seguir, entenda os critérios de avaliação de cada categoria e conheça o nosso júri especializado.

Melhores do Ano 2023: destaques serão escolhidos time de especialistas — Foto: Arte/TechTudo

Os júris escolhidos são jornalistas, profissionais de comunicação e especialistas nas categorias do Prêmio Melhores do Ano que atuam no mercado de tecnologia há anos, seja em sites especializados, em empresas do segmento ou de maneira independente.

Além de eletrônicos como notebooks, caixas de som e fones de ouvido, serão anunciados destaques do mundo gamer — melhor jogo e produto —, aplicativos que fizeram sucesso no ano e o app de banco que se destacou em 2023, categoria inaugurada no MDA 2022. As categorias de Casa Conectada e Operadora de Telecomunicação são novidades desta edição.

Melhores do Ano TT 2023 Capa 2 com logo — Foto: Arte/TechTudo

📱 Celular Custo-benefício e Top de Linha

Serão avaliadas duas categorias distintas de celulares: modelos custo-benefício e top de linha. A primeira é bastante útil para quem quer economizar na hora de comprar um novo aparelho e a segunda visa mostrar qual é o modelo mais potente do mercado.

Os critérios também são diferentes para cada tipo de produto. No primeiro módulo, o júri vai avaliar critérios como bateria, câmera, construção, desempenho e tela. A análise do segundo vai levar em consideração pontos como câmera, conectividade, construção, diferenciais e recursos avançados.

Os especialistas das categorias Celular Custo-Benefício e Celular Top de Linha são:

Bruno Lagoela, fundador e editor no Escolha Segura;

Felipe Becker, fundador do canal Be!Tech;

Joyce Macedo, apresentadora no canal Loop Infinito;

Katarina Bandeira, jornalista de tecnologia e colaboradora no TechTudo ;;

;; Thayna Cruz, editora no TecMundo.

📡 Operadora

Conhecer as operadoras de telecomunicação também é ideal para ter em mente qual empresa pode entregar um serviço de qualidade aos seus clientes, levando em consideração tanto preços mais baixos quanto suportes técnicos, por exemplo. Os quesitos da categoria são atendimento ao cliente, cobertura e qualidade da rede, variedade de planos e serviços e 5G.

Os especialistas da categoria Operadora são:

Ana Letícia Loubak, editora de Celulares e Tablets no TechTudo

Alexandre Martins, gerente de produto do MelhorPlano.net;

Katarina Bandeira, jornalista de tecnologia e colaboradora no TechTudo;

Bruno De Blasi, jornalista de tecnologia e colaborador no TechTudo.

📺 TV

Não tem quem não goste de uma boa televisão, né? Essa categoria do Prêmio Melhores do Ano vai apresentar o melhor modelo do mercado no ano e os seus principais recursos, como tecnologias OLED, QLED, mini LED ou outras, suporte a funções inteligentes — integração com Alexa, por exemplo —, entre outras.

Critérios como custo-benefício, qualidade da imagem, design, recursos e integração e usabilidade serão utilizados pela equipe de especialistas para escolherem qual modelo mais se destacou no ano de 2023.

Os especialistas da categoria TV são:

Bruno Martinez, fundador do ShowmeTech;

Jacson Boeing, co-fundador e editor no Adrenaline;

Katarina Bandeira, jornalista de tecnologia e colaboradora no TechTudo ;

; Leonardo Rocha, editor do TecMundo;

Rubens Achilles, editor no TechTudo.

💻 Notebook

Os notebooks são ideais para trabalhar ou jogar de qualquer lugar. Por isso, grandes empresas como Apple, ASUS, Dell, Lenovo e Samsung têm investido em dispositivos mais potentes ao longo do anos. Verificar quais são os componentes do dispositivo é bastante importante para fazer a escolha certa na hora de comprar. Para isso, serão avaliados pontos como bateria, custo-benefício, design, fluidez no sistema e processador.

Os especialistas da categoria Notebook são:

Bruno Lagoela, fundador e editor no Escolha Segura;

Bruno Martinez, fundador do ShowmeTech;

Joyce Macedo, apresentadora no canal Loop Infinito;

Paulo Barba, apresentador no canal Barba Sou Eu;

Rubens Achilles, editor no TechTudo.

🎧 Fone de Ouvido

Seja para ouvir músicas ou fazer reuniões, um bom fone de ouvido faz toda diferença na vida das pessoas. Para não ter dúvidas na hora de procurar pelo melhor fone de ouvido, — com fio ou sem fio, headsets, auriculares e intra-auriculares, etc —, o júri técnico vai avaliar detalhes como bateria, custo-benefício, design e conforto, recursos e integração e qualidade do som.

Os especialistas da categoria Fone de ouvido são:

Bruna Souza Cruz, editora no UOL Tilt;

Jacson Boeing, co-fundador e editor no Adrenaline;

Joyce Macedo, apresentadora no canal Loop Infinito;

Paulo Barba, apresentador no canal Barba Sou Eu;

Rubens Achilles, editor no TechTudo.

🔊 Caixa de som

Para quem gosta de festas e reuniões em geral, essa é a melhor categoria do Prêmio Melhores do Ano. Isso porque o TechTudo vai eleger a caixa de som mais completa do mercado em 2023, usando critérios como conectividade, custo-benefício, design, portabilidade e potência, tópicos que devem ser avaliados no momento de comprar um novo aparelho.

Os especialistas da categoria Caixa de som são:

Bruno Lagoela, fundador e editor no Escolha Segura;

Jacson Boeing, co-fundador e editor no Adrenaline;

Rubens Achilles, editor no TechTudo;

Wallace Moté, editor no CanalTech.

🏡 Casa Conectada

Ter dispositivos inteligentes em casa tem se tornado cada vez mais comum. Robôs aspiradores e caixinhas de som com Alexa são dois exemplos de aparelhos que facilitam bastante a vida das pessoas. Nesta categoria, os júris vão avaliar critérios como consumo de energia, custo-benefício, design, integração e conectividade e recursos.

Os especialistas da categoria Casa Conectada são:

Bruna Souza Cruz, editora no UOL Tilt;

Rubens Achilles, editor no TechTudo ;

; Wallace Moté, editor no CanalTech.

🎮 Jogo do ano

O universo dos jogos teve vários sucessos em 2023, como Starfield, Diablo 4 e Final Fantasy XVI, mas só um pode ganhar o prêmio de Jogo do Ano. Para isso, os especialistas vão analisar questões como avaliação da crítica, avaliação dos usuários, downloads e unidades vendidas, jogabilidade e diversão e representatividade no mercado.

Os especialistas da categoria Jogo do Ano são:

Felipe Goldenboy, jornalista e influeciador;

Luiz Queiroga, jornalista e creator;

Tayná Garcia, redatora no Jovem Nerd;

Vinícius Munhoz, editor no Flow Games;

Yuri Hildebrand, editor no TechTudo.

🖥 Destaque Gamer do Ano

Quer "dar um gás" no seu setup? Lançada na última edição do Prêmio Melhores do Ano, essa categoria é voltada para o público gamer e vai eleger o melhor eletrônico para quem gosta de jogar — seja um monitor, uma placa de vídeo ou um console portátil. Os quesitos avaliados serão custo-benefício, consumo de energia e bateria, desempenho, design, interação e conectividade.

Os especialistas da categoria Destaque do Gamer são:

Guilherme Toscano, editor no Buscapé;

Hagazo, criador de conteúdo no canal Hagazo;

Rubens Achilles, editor no TechTudo ;

; Vivi Werneck, jornalista de games e tecnologia;

Yuri Hildebrand, editor no TechTudo.

📲 App do ano

Sempre tem aquele aplicativo que você usa o dia inteiro ou te salva nos momentos em que você mais precisa, né? Por isso, os especialistas da categoria App do Ano vão eleger o que mais se destacada por meio de critérios como downloads, entrega de serviço, feedback dos usuários, relevância em 2023 e usabilidade.

Os especialistas da categoria App do Ano são:

André Fogaça, repórter no Olhar Digital;

Juliana Nascimento, apresentadora e analista de produto no Canaltech;

Lucas Lima, editor-assistente no Tecnoblog;

Melissa Cruz, jornalista e estrategista de conteúdo no Canaltech;

Rodrigo Fernandes, colaborador no TechTudo e repórter no Jornal do Comércio.

💸 App de Banco do Ano

Inaugurada no Prêmio Melhores do Ano 2022, que elegeu o Nubank como o app de banco mais completo, essa categoria tem se tornado cada vez mais importante na vida das pessoas que usam apps bancários para transações no dia a dia. Os pontos analisados serão feedback dos usuários, inovação, interface, recursos e segurança.

Os especialistas da categoria App de Banco do Ano são:

Emanoelle Santos, repórter de tecnologia do El País;

Jonathan Arend, Principal Consultant de Cybersegurança da keeggo;

Juliana Nascimento, apresentadora e analisa de produto no Canaltech;

Lucas Lima, editor-assistente no Tecnoblog;

Melissa Cruz, jornalista e estrategista de conteúdo no Canaltech.

Melhores do Ano TT 2023 Capa 3 com logo de patrocinio — Foto: Arte/TechTudo

A TCL é patrocinadora do MDA 2023. Assim, o prêmio vai contar com uma categoria exclusiva que vai reconhecer os produtos de destaque da fabricante, considerando aspectos como inovação e imersão das suas tecnologias.

🗳️ Como votar no Prêmio Melhores do Ano 2023

Além da análise técnica, o Prêmio também vai contar com uma votação popular que começa nesta quarta-feira (4). Durante o mês, diversas matérias serão publicadas no TechTudo apresentando os finalistas de cada categoria. Para votar, basta escolher um favorito e clicar na opção "Vote".

