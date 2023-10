Melhores do Ano: TechTudo elege os produtos que se destacaram em 2023

O Prêmio Melhores do Ano 2023 vai começar! A premiação é promovida pelo TechTudo anualmente e consagra os lançamentos da tecnologia que foram destaque nos últimos meses. Durante outubro, os finalistas das categorias serão anunciados. Os vencedores, por sua vez, serão coroados em uma live especial que acontecerá em novembro — mês da Black Friday 2023 . O prêmio é a oportunidade perfeita para o público conhecer os melhores produtos do mercado e, então, tomar a melhor decisão de compra no período das promoções.

Os vencedores serão definidos por um time de jurados especializados em cada categoria, como fones de ouvido, celulares, aplicativos e jogos. Além do júri técnico, o público também poderá escolher os seus favoritos em uma votação aberta. A seguir, veja como vai funcionar o Prêmio de Melhores do Ano, quais são as categorias desta edição e como participar da votação, que começa na próxima quarta-feira (4).

MDA: TechTudo elege os produtos que se destacaram em 2023 — Foto: Arte/TechTudo

Embora o faturamento do comércio online em 2022 tenha caído 25% em relação ao ano de 2021 — dados do Neotrust —, as duas categorias mais vendidas na Black Friday do último ano foram justamente a de eletrodomésticos e eletrônicos. Neste ano, para saber em qual celular ou notebook de fato vale a pena investir no período de promoções, acompanhe o Prêmio MDA do TechTudo.

🏆 Como funciona o Prêmio Melhores do Ano do TechTudo 2023?

Em 2023, as categorias do Prêmio Melhores do Ano são Celular Top de Linha, Celular Custo-Benefício, Operadora, TV, Notebook, Fone de Ouvido, Caixa de Som, Casa Conectada, Jogo do Ano, Destaque Gamer do Ano, App do Ano e App de Banco do Ano. Os finalistas serão escolhidos pelo time de editores do TechTudo, e os vencedores por uma equipe de profissionais especializados do mercado.

Vale relembrar que, pelo quarto ano consecutivo, as votações também estarão abertas ao público. Logo, cada categoria terá dois vencedores: um eleito pelo júri técnico e outro pelo júri popular (você!).

Prêmio Melhores do Ano TechTudo 2023 traz duas novas categorias — Foto: Arte/TechTudo

As categorias de Casa Conectada e Operadora de Telecomunicação são novidades desta edição. A primeira delas acompanha uma tendência de mercado que o TechTudo cobre há anos: os aparelhos inteligentes. Além de ensinar como usar esses gadgets - que são bem mais simples de configurar do que parecem - agora vamos reconhecer os dispositivos smart mais inovadores e funcionais do mercado. Já a categoria de Melhor Operadora do Brasil contempla um serviço popular que está na mão de muitos brasileiros.

A TCL é patrocinadora do MDA 2023. Assim, o prêmio vai contar com uma categoria exclusiva que vai reconhecer os produtos de destaque da fabricante, considerando aspectos como inovação e imersão das suas tecnologias.

🗳️ Como votar no Prêmio Melhores do Ano TechTudo 2023?

Diversas matérias serão publicadas nos próximos dias para que o público conheça os finalistas de cada categoria. Após definir o seu aparelho ou aplicativo favorito, basta clicar na opção "Vote", disponível no final da publicação, para que o voto seja computado.

🥇 Revelação dos vencedores

O evento de premiação vai acontecer em novembro - em data que será anunciada em breve. No dia, todos os destaques nas categorias serão apresentados pela equipe do TechTudo em uma transmissão ao vivo.

Data do anúncio dos vencedores do MDA 2023 será anunciada em breve — Foto: Arte/TechTudo

