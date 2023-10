Meta lança recursos de IA que editam imagens de anúncios com um clique

As novidades foram testadas por diversos anunciantes desde o início do ano, na plataforma AI Sandbox. Conforme a Meta, o feedback do projeto foi positivo e empresa estima que a IA generativa economizará cinco ou mais horas por semana — o equivalente a um mês por ano — no trabalho de equipes criativas e mídia.

Como prometido no evento Connect, a expectativa é de que em breve as empresas que usam plataformas da Meta também poderão usar IAs para enviar mensagens no Messenger e no WhatsApp e interagir com os clientes. O recurso já está sendo testado com algumas empresas e deve ser disponibilizado para mais clientes no próximo ano.