Metal Gear Solid Delta: Snake Eater ganha nova gameplay em evento do Xbox

O remake de Metal Gear Solid 3: Snake Eater, lançado originalmente em 2004 para o PlayStation 2 (PS2), mostrou seus primeiros visuais na Unreal Engine 5 com belas paisagens, densa vegetação e efeitos visuais. O game ainda não tem uma data de lançamento definida, mas chegará para PlayStation 5 ( PS5 ), Xbox Series X , Xbox Series S e PC (via Steam ).

Segundo os desenvolvedores, Metal Gear Solid Delta: Snake Eater será um remake fiel do terceiro game da saga "Solid", que conta uma história em meio à Guerra Fria, nos anos 60. O enredo segue o agente Naked Snake, que mais tarde se tornaria Big Boss durante a Operação Snake Eater. Sua missão será se infiltrar na floresta para sabotar uma arma avançada e impedir que ela caia nas mãos de uma nação hostil, tudo isso enquanto elimina sua antiga superior "The Boss", que desertou e agora faz parte do exército inimigo.

O trailer mostra o jogo ainda em um estágio inicial de desenvolvimento pré-Alpha, mas já é possível ver um pouco de gameplay e recursos importantes do jogo. Entre eles, estão presentes alguns elementos furtivos, como uma densa vegetação na qual Snake poderá se esconder e diferentes tipos de camuflagem para ficar mais difícil de ser detectado. Além disso, foi possível observar a presença de uma vida selvagem diversa, com animais que poderão servir de alimento ou predadores perigosos como crocodilos.

Vale lembrar que Metal Gear Solid Delta: Snake Eater não irá contar com participação do criador original da série, Hideo Kojima, ou de seu estúdio Kojima Productions. Um porta-voz da Konami já havia confirmado anteriormente que o famoso designer não estaria envolvido, mas comentou que a equipe de produção irá trabalhar duro no remake para que ele possa ser apreciado por ainda mais jogadores ao redor do mundo.