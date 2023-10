Microsoft finaliza compra da Activision Blizzard após 20 meses; veja vídeo

A aquisição foi concluída nesta sexta-feira, 13, como já indicavam rumores , horas após o último entrave ter sido resolvido com o órgão CMA (Autoridade de Competição e Mercados) do Reino Unido, que deu um parecer positivo para a compra. Veja detalhes da negociação a seguir.

Phil Spencer, chefe do Xbox comentou em uma postagem oficial no Xbox Wire que a promessa de "levar alegria e a comunidade dos jogos a mais pessoas" continua com a nova aquisição. Essa maior disponibilidade dos games, inclusive, foi um dos argumentos usados pela empresa para justificar a compra. "Faremos isso em uma cultura que se esforça para capacitar todos a fazerem seu melhor trabalho, onde todas as pessoas são bem-vindas e que se baseia em nosso compromisso contínuo com o slogan 'Jogos para Todos'", concluiu o executivo.