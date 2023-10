Microsoft quer fechar compra da Activision Blizzard até a próxima sexta 13

A Microsoft se prepara para concluir a compra da Activision Blizzard na próxima semana, mais especificamente na sexta-feira, 13 de outubro. Isso é o que diz o site The Verge, que ouviu uma fonte envolvida na negociação. A data pode marcar o fim de uma longa espera de 20 meses para selar a aquisição de US$ 68,7 bilhões (em torno de R$ 355 bilhões), o maior negócio da história do mundo dos games, após entraves envolvendo órgãos de regulamentação do mundo inteiro.

Por ora, a conclusão depende apenas do CMA (Autoridade de Competição e Mercados) do Reino Unido, que dará seu parecer final na próxima semana. Vale lembrar que a data limite para fechar o negócio era 18 de outubro, poucos dias após a data prevista pela Microsoft para o final feliz da negociação.

Activision Blizzard, de Call of Duty, Overwatch, Diablo e outras franquias, deve ser comprada pela Microsoft na próxima sexta-feira 13 — Foto: Reprodução/Steam

Segundo a fonte ouvida pelo The Verge, a Microsoft está planejando concluir a compra no dia 13, pouco antes da data limite estipulada de 18 de outubro, negociada recentemente pela fabricante do Xbox Series X e a Activision Blizzard. A compra, que teve início em janeiro de 2022, precisou passar por órgãos de regulamentação de todo o mundo devido a preocupações antitruste de que a aquisição poderia dar uma vantagem injusta à Microsoft ou criar um monopólio.

Após esta data estipulada, cas a compra não seja concluída, as empresas podem negociar um novo prazo ou cancelar a aquisição, com uma taxa de rescisão de US$ 4,5 bilhões (por volta de R$ 23,3 bilhões) paga pela Microsoft para a Activision Blizzard.

O único obstáculo atualmente é o órgão de regulamentação CMA, do Reino Unido, que decidiu impedir a compra em abril de 2023. A principal preocupação do órgão era que a compra da Activision Blizzard pudesse gerar uma vantagem excessiva para a Microsoft no mercado de jogos na nuvem, como o Xbox Cloud Gaming, que ainda está em seu início.

Microsoft poderá completar compra da Activision Blizzard na próxima sexta-feira 13 após 20 meses de regulamentação — Foto: Reprodução/Microsoft

A Microsoft enviou então uma nova proposta na qual cedeu todos os direitos de jogos na nuvem da Activision Blizzard para a Ubisoft em seus serviços de cloud gaming (atualmente, o Ubisoft+). A empresa também apresentou uma proposta semelhante para ter a compra aceita na Comissão Europeia ao oferecer a mesma oferta para concorrentes como o Geforce Now.

O CMA tem até a próxima semana para dar seu parecer final sobre a compra, após um período de consulta que se encerrou nesta sexta-feira (6). O órgão já deu um parecer positivo preliminar para a nova proposta apresentada pela Microsoft, então é esperado que a decisão permita, finalmente, a realização da compra em território britânico e, consequentemente, no resto do mundo.