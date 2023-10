Minecraft vende mais de 300 milhões de cópias e celebra com novidades

Minecraft terá novas câmaras de desafio Trial Chambers geradas aleatoriamente e com hordas de inimigos como o novo Breeze — Foto: Reprodução/Minecraft

👉 Como fazer casa no Minecraft? Saiba no Fórum do TechTudo

A principal novidade revelada são as novas câmaras de desafio, Trial Chambers, as quais podem ser encontradas em áreas subterrâneas do game. Elas são como corredores que levam a várias salas geradas aleatoriamente com diferentes tipos de desafios de combate ou baús com itens úteis para a próxima batalha, quase como em um jogo com elementos Rogue.

Nessas câmaras haverá um novo bloco Trial Spawner que faz surgir inimigos de acordo com o número de jogadores no grupo, além de oferecer recompensas quando eles são derrotados. Nessas salas também será possível encontrar o novo inimigo Breeze, um ser feito de vento cujos ataques podem ativar armadilhas nas salas.

O Tatu (Armadillo) foi o novo mob escolhido para entrar em Minecraft pela votação de usuários — Foto: Reprodução/Minecraft Live

Já para construtores, há novos blocos decorativos com Tufo e Cobre, inclusive uma nova forma de iluminação com Cobre que permite luzes mais fracas quando oxidadas e podem ter o brilho restaurado ao raspá-las com um machado. Uma adição relevante para construtores de Redstone é o novo bloco chamado Crafter, capaz de fabricar itens assim como uma Bancada de Trabalho, mas de forma automatizada. Usuários podem enviar recursos para o bloco e mandá-lo produzir em massa com sinais de Redstone.