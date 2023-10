Mochila de viagem: melhores opções para suas aventuras

A escolha da mochila depende muito do seu estilo de viagem e dos destinos, além da duração da aventura. Ela pode ser uma opção leve e prática para viagens curtas ou a companheira ideal para uma expedição mais longa, justamente, um mochilão.

Por outro lado, para quem preza pela organização, por roupas bem passadas e looks pensados para todos os dias, a melhor escolha é uma mala de tamanho adequado e com separações internas.

Voltando às mochilas, é importante levar em conta:

Tamanho: a mochila deve ser adequada ao seu corpo, pensando no que gostaria de carregar e no conforto de caminhar com ela cheia nas costas. Existem modelos mais urbanos, de 15 a 30 litros, e de viagem de 35 a 80 litros, sendo as maiores indicadas, principalmente, para o montanhismo e para transportar equipamentos. Para distribuir o peso corretamente, os melhores modelos possuem alças ajustáveis para os ombros, cintas para o quadril e para o esterno.

Material: é ideal que a mochila de viagem seja feita com tecido leve, impermeável e durável, para proteger suas roupas e pertences de água, chuva, poeira e até mesmo de rasgos. Bons tecidos são nylon e lona de poliéster, mas diversas marcas possuem opções tecnológicas, de fabricação própria.

Os zíperes devem ser reforçados. As alças, cintos e o painel traseiro devem ser acolchoados e respiráveis, para aumentar o conforto e não acumular suor e umidade.

Divisórias: é importante escolher uma mochila que possua uma variedade de bolsos externos e divisórias internas, para facilitar sua organização e acesso aos itens. Algumas possuem compartimento separado e isolado para tênis, roupas sujas e úmidas.

Abertura: sua mochila de viagem pode ter abertura superior, como a maioria dos modelos no mercado, como é o caso das mochilas de notebook; com abertura frontal ou lateral, o que facilita o acesso aos compartimentos internos.

Como ajustar a mochila ao corpo?

Para ajustar corretamente a mochila ou, principalmente, um mochilão ao seu corpo, distribuindo o peso da melhor forma, solte as correias das alças e do cinto.

Coloque a mochila nas costas, com as alças equilibradas nos ombros, para acertar as correias e a altura aos poucos. Em seguida, prenda o cinto ou alças da cintura ao redor dos ossos do quadril e aperte até ficar firme. Essa parte deve ficar no quadril, e não ao redor da barriga, para aumentar a sustentação.

Depois, prenda a correia peitoral ou presilhas também de forma justa. Volte às alças dos ombros e ajuste, sentindo o peso ficar distribuído de forma apropriada. O ideal é conseguir caminhar sem dificuldade, sentindo o peso da bagagem bem distribuído, sem forçar as costas, lombar ou pescoço.

Veja algumas sugestões de mochilas a seguir.

Mochila de viagem com 50 litros de capacidade, produzida em poliéster e tecido 600 deniers revestido no interior para reforço. Tem alças acolchoadas, correia de peito, presilhas de cargas, apoio de mãos, três bolsos externos e um interno, com acesso ao fundo e compartimentos.

Mochilão de 55 litros com compartimento principal de acesso superior, com fechamento por cordão ou acesso inferior por zíper. Possui divisória interna que pode formar diferentes compartimentos, para guardar itens sujos ou molhados na parte de baixo. Tem bolso frontal grande e com zíper, para fácil acesso, e bolsos laterais telados, além de fitas de compressão para compactar sua carga.

Mochila em material resistente com abertura superior e compartimento na parte de baixo, destinado a guardar separadamente um par de tênis, roupas sujas ou toalha depois do treino.

Mochila de 22 litros com bolso principal, bolso com fecho de correr e organizador para acesso rápido. Tem espaço para garrafa e alças acolchoadas com corte direito para os ombros.

Mochila de 20 litros com alças ajustáveis e acolchoadas, sistema de loop para guardar óculos de sol, compartimento para notebook na parte interna e alça para skate ajustável.

Mochila clássica JanSport com capacidade de 26 litros, com bolso frontal com organizador, alças retas e painel traseiro acolchoado. Tem bolso lateral em mesh para garrafa e é produzida a partir de materiais reciclados.

Opção para notebook de até 15 polegadas, essa mochila de 14 litros tem sistema antifurto, o que dificulta o acesso interno e aumenta a segurança na cidade. Feita com material impermeável, tem conector USB externo para usar com um power bank protegido do lado de dentro.