Motorola revela celular com tela flexível que encaixa no pulso; confira

O display adaptativo, como a empresa chamou a tela flexível, usa tecnologia pOLED com resolução Full HD+, e tem design totalmente maleável. O usuário pode mexer no celular da forma tradicional, com 6,9 polegadas de display; na vertical, com tela ficando de 4,6 polegadas; ou até mesmo ao redor do pulso, para caminhar. Até o momento, no entanto, não há previsão de quando e em quais modelos as inovações estarão presentes.