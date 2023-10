Mulher é 'engolida' por vaso sanitário ao tentar resgatar Apple Watch

Uma mulher precisou ser resgatada pelo corpo de bombeiros após ficar presa dentro de um vaso sanitário ao tentar recuperar seu Apple Watch , que havia caído dentro da privada. O caso aconteceu em um banheiro público — que possui uma estrutura semelhante à de um banheiro químico — no estado de Michigan, nos Estados Unidos, no final de setembro. Segundo informações que foram veiculadas pela mídia local, a mulher, que não teve sua identidade revelada, deixou o relógio cair dentro do vaso sanitário quando foi usar o toalete.

Apesar do acontecimento, a mulher não sofreu ferimento e, de acordo com um dos oficiais responsáveis pelo resgate, ficou grata pela ajuda prestada pelos socorristas. O fato é que o caso, por mais inusitado que seja, fez com que a equipe de resgate do estado de Michigan precisasse soltar uma nota alertando para os perigos de se tentar recuperar objetos de dentro de banheiros públicos. No documento, eles pedem para que as pessoas não se coloquem em risco e não tentem resgatar os itens caso eles caiam nos vasos sanitários.

Mulher fica presa em banheiro ao tentar recuperar Apple Watch; veja — Foto: Reprodução/The Guardian

“Se você perder um item em um vaso sanitário público, não tente se aventurar dentro da área de contenção. Ferimentos graves podem ocorrer”, dizia o comunicado. Vale destacar que, no caso da mulher, o banheiro público em questão possui uma estrutura semelhante à de um banheiro químico — ou seja, ele não possui descarga e, por conta disso, os dejetos ficam armazenados na própria estrutura até serem despejados em local adequado.

Entenda detalhes do caso

Depois de se abaixar na tentativa de resgatar o relógio, a mulher foi “engolida” pelo vaso sanitário e ficou presa dentro da latrina. Ela, então, começou a gritar por ajuda, e pessoas próximas ao local que ouviram o apelo ligaram para os serviços de emergência.

Quando a equipe de resgate chegou, eles precisaram remover o vaso sanitário do lugar para conseguir içar a mulher e desprender o seu braço da privada. No final, depois do susto, a mulher conseguiu salvar o relógio — que pode custar até R$ 9.699 nas lojas oficiais da Apple no Brasil.

O Apple Watch, relógio inteligente da maçã, conta com diversas funcionalidades de saúde que podem agradar quem procura um dispositivo para monitorar atividades e exercícios. Os relógios mais atuais, como o Apple Watch 9, que pode ser visto por cifras a partir de R$ 4.999, e o Apple Watch Ultra 2, visto por preços a partir de R$ 9.699, contam com recursos como os sensores de temperatura, os medidores de oxigênio no sangue e os rastreadores de atividades. Além disso, os modelos também podem detectar quedas e ritmos irregulares nos batimentos cardíacos, e já foram responsáveis por salvar vidas em mais de uma ocasião.

Apple Watch Ultra — Foto: Thássius Veloso/TechTudo

Não foi a primeira vez

Curiosamente, esta não foi a primeira fez que alguém se pôs em risco para tentar salvar um produto da Apple. Em maio, aqui no Brasil, um homem pulou no esgoto na tentativa de resgatar seu iPhone 12 Pro Max, que ele deixou cair ao se aproximar da margem de um valão. O caso, que aconteceu na zona oeste do Rio de Janeiro, circulou bastante na mídia.

No final, o rapaz, identificado como Augusto Figueiredo, de 29 anos, conseguiu recuperar o celular caro. Mas, além de correr o risco de ser picado por cobras ou mordido por jacarés, que são comuns na região, ele também poderia ter sido infectado por alguma doença mais grave. Ao O Globo, Augusto contou que saiu do valão em uma ambulância e foi direto para o hospital, onde levou pontos em uma ferida em um dos pés, além de receber uma vacina antitetânica.

Com informações de The Guardian

