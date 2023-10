Mulher engole AirPods sem querer e resistência dos fones surpreende; veja

📝 Qual é o melhor fone de ouvido Bluetooth? Comente no Fórum do TechTudo

Ao portal, Kennedy contou que acordou de maneira abrupta por volta de 3h, quando percebeu que havia engolido um de seus AirPods Pro sem querer. Assustada, ela correu para o banheiro e tentou forçar vômito para se livrar do objeto, mas não obteve sucesso.

A jovem decidiu que a melhor solução seria ir até a emergência e procurar ajuda de um especialista. Acompanhada de sua mãe, Kennedy se dirigiu ao hospital e explicou toda a situação inusitada aos médicos. De acordo com ela, eles ficaram surpresos quando descobriram que ela ainda conseguia conectar o iPhone ( iOS ) ao AirPods para tocar músicas.

Kennedy precisou fazer uma tomografia para que os especialistas conseguissem detectar o local exato em que fone estava. Depois de realizar o procedimento, os médicos identificaram que o AirPod estava se movendo rapidamente por seu estômago e que havia ficado preso em uma posição um pouco preocupante. Por isso, eles optaram em realizar uma endoscopia de emergência para remover o AirPod do estômago de Kennedy.

O procedimento foi bem sucedido e, depois do ocorrido, Kennedy brincou com a situação. Ao portal Apple Insider, ela agradeceu a equipe médica e também fez piada com o fato inusitado. “Estou feliz que isso acabou bem e rindo porque acidentalmente eu testei a habilidade dos AirPods Pro de serem à prova de ácido estomacal”, comentou ela. “O que eu descobri foi pelo menos até nove horas [de resistência ao ácido estomacal]”, divertiu-se.