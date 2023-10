Mulher 'muda de nome' por causa do iOS 17, sistema do iPhone; entenda

Uma mulher precisou mudar de nome depois de atualizar o seu iPhone para o iOS 17 . A escocesa que trabalha como personal trainer, coincidentemente tem o mesmo nome da assistente virtual da Apple , Siri . Depois de fazer o update no celular, Siri Price, de 26 anos, descobriu que a assistente poderia ser ativada apenas com o comando “Siri”, em vez de “Hey, Siri”, como era feito anteriormente.

Siri conta que a mudança a deixou furiosa porque tanto o celular dela quanto o de pessoas próximas a ela passaram a ativar a assistente de maneira automática sempre que chamavam por seu nome. Por conta disso, a personal começou a pedir que as pessoas a chamassem por outro nome. A seguir, saiba mais detalhes do caso.

Siri recebeu update no iOS 17 e fez escocesa trocar de nome; entenda — Foto: Reprodução/Unsplash/Omid Armin

📝 iPhone sem notificações do WhatsApp: como resolver? Veja no Fórum TechTudo

Siri Price contou ao portal de notícias norte-americano NY Post, que após o lançamento da assistente virtual da Apple em 2011, ela e seus amigos encontraram uma solução simples para evitar que a Siri “robô” fosse ativada por engano quando eles se encontrassem. De acordo com ela, eles combinaram que não a cumprimentariam mais usando a palavra “Hey” que também fazia parte do comando “Hey, Siri” (ou “E aí, Siri”, em português). “Era irritante, mas dava para levar”, disse a personal trainer ao tabloide.

Apesar disso, a Apple liberou um ajuste para a assistente no iOS 17 e, com o update, ficou mais fácil chamar pela Siri “robô”, já que ela passou a ser ativada simplesmente com o comando “Siri”. Por causa da atualização, Siri Price precisou tomar uma medida mais drástica — e foi por conta disso que ela decidiu mudar de nome.

“Agora as pessoas não podem nem dizer o meu nome”, disse ela, visivelmente frustrada. Ao The Sun, ela contou ainda que seus amigos do trabalho tiveram que sentar com ela para encontrar uma solução, já que não era mais viável chamá-la pelo nome no ambiente de trabalho. “Os celulares das pessoas estavam tocando sem parar”, afirmou. Ela, então, decidiu mudar o seu nome para Siz, um apelido antigo que ela precisou resgatar para acabar de vez com a confusão causada pelo iOS 17.

Siri Price, de 26 anos, precisou mudar de nome após o update do iOS 17; entenda — Foto: Reprodução/The Sun/NY Post

O iOS 17 foi lançado pela Apple em 18 de setembro, estreando algumas funções novas e bastante interessantes. Uma delas é o Modo Standby, que transforma a tela do celular em relógio quando o iPhone não estiver em uso, por exemplo. Além dela, o novo update também estreou o NameDrop, uma maneira mais fácil de compartilhar o número de amigos, e os pôsteres para contatos, que permitem personalizar a apresentação dos contatos salvos na agenda.

Nomes humanos em assistentes já causaram problemas no passado

Curiosamente, “Siri” não é o único nome que tem causado confusão entre as pessoas nos últimos anos. Desde o lançamento da Alexa, assistente virtual da Amazon, em 2014, pais de crianças com o mesmo nome têm protestado contra o nome do robô, no Reino Unido. Em relatos feitos à BBC, muitos deles afirmaram que suas filhas passaram a sofrer bullying nas escolas por causa do nome da assistente virtual, o que tem afetado a sua saúde mental.

Veja também: Lançamento do iPhone 15: compramos o Pro Max antes de chegar no Brasil