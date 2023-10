Mundial de Dota 2 recebe doação de criadora de conteúdo pornô no OnlyFans

O Mundial de Dota 2, o torneio The International de eSports do game, foi realizado neste último final de semana. Os grandes vencedores foram a Team Spirit, equipe que levou um prêmio em dinheiro com doações da produtora de conteúdo adulto Eva Elfie do OnlyFans. Este ano, a premiação total do torneio foi muito abaixo do tradicional, totalizando US$ 3 milhões (em torno de R$ 15 milhões). Por conta disso, a atriz decidiu doar todo o dinheiro de novas assinaturas durante a disputa para a premiação, já que ela mesma é fã do MOBA da Valve. Eva Elfie também esteve presente pessoalmente durante o torneio, assim como no mundial de 2022.