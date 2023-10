Nintendo 3DS e Wii U terão serviços online desativados em 2024

A Nintendo anunciou, nesta quarta-feira (4), que os serviços online dos consoles Nintendo 3DS e Wii U estão com os dias contados. Segundo a fabricante, esse suporte será encerrado em meados de abril de 2024, com uma data mais específica ainda a ser anunciada em breve. Isso significa que não será mais possível jogar online nessas plataformas, e tampouco receber dados via Internet, como placares de líderes. A empresa também não descarta a possibilidade de desligar os servidores antes do previsto, caso ocorra algo que dificulte a continuidade desses serviços.

Com o anúncio, a Nintendo também aproveitou para agradecer o suporte dos jogadores e esclarecer algumas dúvidas. Apesar do encerramento dos serviços online, aplicativos como Pokémon Bank e Poké Transporter continuarão funcionando, contudo, também serão descontinuados em algum momento nas plataformas.

A empresa alega que a medida deve afetar todos os softwares, mas alguns jogos publicados por terceiros são exceções e os usuários devem checar individualmente com as publicadoras. Por fim, ainda será possível receber dados de atualização e baixar jogos comprados que estejam vinculados à conta do usuário no “futuro próximo”, dando a entender que esse recurso também corre risco de desaparecer.

Outro ponto importante é que o Street Pass também não será afetado pela decisão, já que utiliza dados locais para se comunicar com outros aparelhos. Isso já não se aplica ao SpotPass, o que vai impedir os usuários de receberem novos painéis de quebra-cabeças e outros conteúdos inéditos, por exemplo.

Vale lembrar que a Nintendo fechou a loja digital do Nintendo 3DS e Wii U em 27 de março, deixando cerca de mil jogos que estavam disponíveis apenas em mídia digital completamente inacessíveis, segundo uma apuração do site VGC. Na época, isso levantou muitas problemáticas com relação à preservação dos videogames, e um estudo recente aponta que 87% dos jogos clássicos lançados nos EUA não podem mais ser jogados hoje.

Lançado em 2011, o Nintendo 3DS foi um console portátil muito bem-sucedido, com mais de 75 milhões de unidades vendidas no mundo todo. Por sua vez, o Wii U foi um fracasso comercial e o pior console de mesa da história da empresa, com pouco mais de 13 milhões de cópias comercializadas. Ainda assim, o console recebeu jogos relevantes que, mais tarde, receberam versões para Nintendo Switch.