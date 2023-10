Nintendo Switch 2? Patente da Nintendo tem portátil que se divide em dois

Patente do "Nintendo Switch 2" mostra dispositivo com visual semelhante ao 3DS; veja imagens — Foto: Reprodução/World Intellectual Property Organization (WIPO)

A patente encontrada pelo site Game Rant mostra um dispositivo de duas telas que é capaz de ser aberto como um estojo, porém com uma tela externa quando ele está fechado. Muitos usuários acreditam que esta seria uma terceira tela que fica na parte de trás da "tampa" do videogame. No entanto, outra interpretação poderia sugerir que a parte superior do portátil se fecha ao deslizar sobre a inferior, semelhante ao modelo do PSP Go.

Vale a pena alertar que o registro de patentes não é uma garantia que essas ideias cheguem a um produto final. Empresas de grande porte como a Nintendo costumam registrar seus conceitos mesmo quando não pretendem usá-los de imediato, como uma maneira de protegê-las legalmente caso queiram criar possíveis projetos no futuro. Antes do anúncio do Nintendo Switch, por exemplo, houve muito alarde sobre uma patente de um portátil com toda a superfície coberta por uma tela, com botões dentro da tela.

A patente da Nintendo mostra uma tela acessível mesmo quando o portátil está fechado; veja imagens — Foto: Reprodução/World Intellectual Property Organization (WIPO)

O sucessor do Nintendo Switch, que tem sido chamado por jogadores de "Nintendo Switch 2", tem sido assunto entre fontes anônimas que afirmam que a Nintendo mostrou o console a portas fechadas na Gamescom 2023. Há também rumores que dizem que estúdios famosos já estão com kits de desenvolvimento do novo console, e que ele teria potência equivalente ao PlayStation 4 (PS4) e Xbox One.

