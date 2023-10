Novo Assassin's Creed não abre no Xbox? Entenda o problema e como resolver

Assassin’s Creed Mirage foi lançado em 5 de outubro para todos os consoles da atual geração, mas usuários de Xbox Series X , Xbox Series S e Xbox One apontaram que o game está apresentando alguns problemas nesta terça-feira (10). O problema foi relatado no fórum Reddit e em redes sociais como o X (antigo Twitter ), onde jogadores alegavam não conseguirem abrir o título no videogame devido a um erro de código "0x87e10bc6".

Alguns desses usuários encontraram uma solução temporária para jogar: deixar o console no modo offline, mas a alteração não funcionou para todos. A Ubisoft não chegou a se manifestar sobre o defeito, mas a conta de suporte do Xbox no X afirmou que o problema foi resolvido por volta de 12h desta terça.

Assassin's Creed Mirage tem problemas no console Xbox nesta terça-feira — Foto: Reprodução/Bruno Magalhães

De acordo com os relatos dos jogadores no Reddit, postado inicialmente por um user de apelido KPsea, o erro "0x87e10bc6" aparece ao tentar abrir o jogo no Xbox, impedindo o usuário de jogar. Várias outras postagens no tópico e na rede social X mencionaram problemas semelhantes, incluindo o desaparecimento do título em suas Conquistas.

Segundo o site de suporte oficial do Xbox, o código de erro "0x87e10bc6" pode se referir a uma indisponibilidade do jogo no console, na região ou mesmo remoção do catálogo. Alguns dos usuários afetados relataram que Assassin’s Creed Mirage, de fato, não estava aparecendo na loja por um momento.

A solução de deixar o console offline parece ter funcionado para alguns jogadores, enquanto outros recebiam uma nova mensagem de erro pedindo para conectar o console ao Wi-Fi para continuar a jogar. Soluções do site oficial de suporte do Xbox incluem esperar alguns minutos para tentar abrir o game novamente, checar o status dos serviços do Xbox e checar se o jogo ainda está no catálogo da loja.

Apesar de o suporte do Xbox ter afirmado que o problema foi resolvido, alguns usuários seguiram reclamando na postagem, alegando problemas como não ser possível reinstalar o jogo ou o mesmo não constar em seu catálogo de games. Portanto, caso o problema persista, vale a pena entrar em contato com o suporte do Xbox para resolver.